9 Aprile 2021

L'APPUNTAMENTO

Si terrà questo pomeriggio alle ore 18 sulla pagina Facebook del Comune di Latina, un dibattito, in diretta, con il sindaco di Latina Damiano Coletta e il primo cittadino di Milano Beppe Sala (nella foto). I temi che verranno affrontati non sono casuali perché si parlerà di un argomento molto sentito, quello del ruolo della pubblica amministrazione in questa fase pandemica.

Il titolo del dibattito infatti recita: Le città al tempo del Covid: gestione della pandemia e prospettive future. I due sindaci si confronteranno su alcuni temi principali, tra cui il cambiamento del ruolo del sindaco in questo difficile momento sia dal punto di vista sanitario che economico, ma si parlerà anche di prospettive future considerando che cosa accadrà quando la pandemia sarà finita e l'emergenza sociale dovrà essere affrontata in modo serio e costruttivo.

Proprio in questo contesto il sindaco di Milano Beppe Sala, sul sito del Comune, ha dedicato una sezione a Milano Next, la città che cambia e questa con il primo cittadino di Latina sarà il modo per capire come, mettendo a confronto il percorso delle due città.

In Milano next rientrano alcuni progetti importanti come un nuovo parco giochi accessibile a tutti, l'urbanistica e il bando Reiventing cities con 40 progetti vincitori tra che hanno guardato alla sostenibilità, alla qualità urbana per un nuovo quartiere completamente innovativo e alla resilienza, parola molto usata anche dal sindaco di Latina Damiano Coletta. Sono diversi i punti in comune dunque tra le due città soprattutto in merito a una visione sostenibile del futuro e che guardi all'ambiente. Sarà interessante il confronto tra queste realtà all'apparenza così diverse, ma con diversi punti in comune.

La diretta sarà moderata dalla collega Francesca Balestrieri, inizierà alle ore 18 e sarà trasmessa dalla pagina Facebook del Comune di Latina.

