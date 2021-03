12 Marzo 2021

FIRMATO IL DECRETO

«Tutte le Asl delle province del Lazio governate da manager donne. Siamo l'unica regione in Italia ed è un elemento importante da sottolineare», dichiara l'assessore Alessio D'Amato nel giorno in cui la commissione Sanità del Consiglio regionale approva a maggioranza lo schema di decreto del presidente della Regione sulla nomina di Silvia Cavalli a nuovo direttore generale della Asl di Latina. L'ex direttrice amministrazione della Asl di Roma 2 assumerà dunque ufficialmente l'incarico nella provincia pontina, per la prima alla guida di un'azienda sanitaria. Arriverà in un territorio che ha scontato e sconta ancora duramente gli effetti della pandemia che, dall'inizio della seconda ondata, non ha mai lasciato tregua agli ospedali. Molto è già stato trasformato, organizzato e rivoluzionato ma sono ancora tante le sfide da affrontare e i progetti da portare avanti, in un momento in cui il virus riprende vigore e la Asl pontina è stata selezionata tra i centri che sperimenteranno le cure con gli anticorpi monoclonali e le nuove fasi del vaccino ReiThera. La priorità sarà proprio la campagna vaccinale, che in provincia è partita bene seguendo le direttive regionali ma attende una decisa accelerazione quando i tamponi saranno disponibili in numero maggiore. Silvia Cavalli, classe 1972, è originaria della città di Rieti e vanta una lunga esperienza manageriale, un master per direttori generali amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie e una laurea in Economia e Commercio. Per sette anni ha lavorato e Roma e altri tre li ha trascorsi in Abruzzo come direttrice amministrativa delle Asl di Chieti e Avezzano. Ora la Asl pontina attende solo il suo insediamento ufficiale. Alla nuova manager arrivano intanto gli auguri del presidente della commissione Sanità regionale Giuseppe Simeone, che non risparmia critiche alla gestione precedente: Il ruolo che va ad assumere ha dichiarato - è particolarmente importante e comporta sfide decisive soprattutto a fronte di anni in cui sotto il profilo organizzativo e programmatico la Asl di Latina non ha brillato. La sanità del Lazio e della nostra provincia si appresta ad affrontare una fase fondamentale che sta nella organizzazione del nuovo piano vaccinale contro il covid. Questo sarà il primo banco di prova su cui si misurerà la capacità di programmare le attività di somministrazione delle dosi, sul reclutamento del personale adeguato, sull'ampliamento del numero delle strutture presenti sul territorio. Sempre nella giornata di ieri Giorgio Casati, che ha lasciato la guida della Asl di Latina già da alcune settimane, è stato nominato direttore generale della Asl Roma 2.

