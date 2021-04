23 Aprile 2021

LA SITUAZIONE

Dati in lieve flessione fra i comuni della provincia pontina. Rispetto ai 187 contagi di mercoledì, ieri ne sono stati accertati 141 in 17 comuni, con due nuovi decessi. A Latina e Aprilia la gran parte dei nuovi positivi: rispettivamente 30 e 27, mentre sono 13 nella città di Cisterna, nove a Sezze, otto nei comuni di Fondi, Priverno e Sabaudia, sette a Pontinia, sei a Formia, cinque a San Felice e Terracina, quattro ancora a Sonnino, tre a Gaeta, due a Castelforte, Norma, Rocca Massima e Sermoneta.

LA CONCENTRAZIONE

Analizzando l'ultimo bollettino della Asl ma anche l'andamento della curva nelle ultime settimane è ben evidente che la distribuzione dei nuovi casi ora è concentrata su alcuni grandi comuni mentre altri territori, che pure avevano registrato dati preoccupanti, sembrano ormai fuori pericolo e altri infine registrano solo contagi sporadici immediatamente contenuti. La parte del leone insomma è di Latina e Aprilia, che nella settimana compresa tra il 14 e il 20 aprile hanno contato rispettivamente 275 e 149 positivi, ma i contagi sono cresciuti in modo importante anche a Fondi, che nello stesso arco di tempo ne ha accertati 72, a Cisterna che ne ha avuti 48, a Sezze con 45, a Formia con 43 e a Sabaudia con 41.

SEDICI SENZA CONTAGI

Il bollettino di ieri inoltre segnala nuovi casi solo in 17 comuni, segno che altri 16 non avuto nessun positivo e la loro situazione si va dunque normalizzando. Un altro dato positivo è poi relativo ai pazienti guariti: sono stati 213 nelle scorse 24 ore, ancora un numero che supera abbondantemente i nuovi casi. Mentre i cittadini che si sono lasciati il covid alle spalle nella settimana compresa tra il 14 e il 20 del mese sono stati 835 a fronte di 933 positivizzati. In calo anche i dati dei ricoveri, soltanto due quelli riportati nel bollettino di ieri (il dato più basso da molti giorni) mentre dal 14 al 20 aprile sono stati complessivamente 89, in netta diminuzione rispetto alle settimane precedenti. Sono due però le vittime riportate nel bollettino, riferite a pazienti di Aprilia e Sonnino, per un totale di 43 dall'inizi del mese e di 504 in oltre un anno di pandemia.

I PLESSI

Discorso a parte meritano le scuole, su cui l'azienda sanitaria ha fornito un'analisi completa riferita alle ultime quattro settimane, tra il 24 marzo e il 20 aprile. Partendo dai numeri più attuali, le classi in quarantena sono complessivamente 41, gli studenti positivi 78 e i docenti 13. Ma l'andamento settimanale della curva relativa solo alla popolazione scolastica fa registrare un aumento soprattutto nella fascia di età degli alunni più piccoli, fino a 14 anni. Nel dettaglio, tra il 24 e il 30 marzo erano accertati 84 positivi così suddivisi: 40 alunni con meno di 14 anni, 28 tra i 14 e i 18 anni, 5 collaboratori scolastici, 11 docenti. Nella settimana successiva (31 marzo 6 aprile) il totale era salito a 104 (52 fra gli alunni con meno di 14 anni di età, 35 tra i 14 e i 18 anni, 6 casi tra i collaboratori, ancora 11 tra i docenti); dal 7 al 13 del mese si è arrivati a 132 contagi (74 nella fascia di età fino a 14 anni, 44 tra i 14 e i 18, 3 fra i collaboratori, 11 fra gli insegnanti); infine, nell'ultima settimana analizzata dalla Asl, il dato è di 141 casi (108 alunni con meno di 14 anni, 16 tra i 14 e i 18, 3 collaboratori, 14 docenti). Tra quarantene concluse e pazienti guariti si è arrivati ora, alla data del 20, con 91 positivi. Laura Pesino

