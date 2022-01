Domenica 30 Gennaio 2022, 15:26

Un inseguimento mozzafiato nel traffico di chi, a mezzogiorno di ieri, era diretto al mare per il pranzo del sabato o per una passeggiata al sole. Banditi in fuga e dietro le auto civetta e le pattuglie delle Volanti a supporto. Da via Isonzo a via del Lido, dove, un attimo prima che i fuggitivi si immettessero sulla Pontina in direzione Roma, sono stati bloccati a pochi metri dalla rotonda. I poliziotti armi in pugno si sono lanciati sugli occupanti e li hanno tirati giù dalle auto. Sembrava la scena di una fiction, le persone bloccate e ammanettate sul marciapiede davanti a decine di automobilisti che percorrevano via del Lido e che si sono chiesti cosa stesse accadendo.



L'operazione di polizia era iniziata ieri mattina presto, nel grande parcheggio del supermercato Lidl di via Isonzo. Agenti pontini insieme a colleghi arrivati da Roma erano sicuri di poter bloccare una banda che già più volte aveva colpito in quel parcheggio nelle ultime settimane. Furti con destrezza. La classica truffa della richiesta di informazioni, o variazioni sul tema. In passato in quel parcheggio i ladri avevano colpito chiedendo: Scusi, dov'è l'ospedalea ignare automobiliste che si accingevano a ripartire in auto dopo aver fatto la spesa. Mentre gentilmente spiegavano il tragitto venivano alleggeriti da un complice che zitto zitto apriva lo sportello opposto e sfilava via la borsa della conducente. I poliziotti erano convinti che sarebbero tornati a colpire ieri mattina. E così è stato.



Gli arrestati sono cittadini sudamericani, due uomini ed una donna, «colti nella flagranza del reato di furto con destrezza ai danni di una signora» spiegano dalla Questura. I tre, trasfertisti del furto, così si chiamano in gergo, erano arrivati dalla Capitale e sono stati colti sul fatto. Gli agenti li hanno visti entrare in azione e si sono preparati. Uno dei malviventi si è avvicinato a una donna che aveva appena depositato la spesa nel bagagliaio, aperto lo sportello e posato la borsa dentro l'auto accingendosi a salire. A quel punto la donna del terzetto ha gettato in terra delle monete, attirando l'attenzione della signora. Intanto il complice ha aperto lo sportello e in un lampo si è impossessato della borsa lasciata sul sedile dell'autovettura, poi come se nulla fosse si è diretto verso una macchina dove ad attenderlo c'era un terzo complice.



Non potevano immaginare che la trappola era scattata. Gli agenti del Commissariato Romanina di Roma e i colleghi della Squadra Volante si sono parlati via radio e sono entrati in azione. Altre pattuglie erano pronte nella immediate vicinanze del supermercato, pronti ad intervenire. I tre hanno cercato di dileguarsi, sono partiti sgommando e sono usciti dal parcheggio ma ormai avevano gli agenti alle costole. I banditi sono fuggiti lungo viale Regione Veneto ma quando hanno imboccato via del Lido si sono trovati davanti altri agenti e si sono dovuti fermare. I poliziotti hanno prelevato la borsa, che è stata poi restituita alla proprietaria. I tre sono stati poi portati in questura, identificati, e trattenuti presso le camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima fissato per domani mattina. Nel frattempo sono in corso altre indagini per confermare i sospetti su altri furti messi a segno dalla banda.

