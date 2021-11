Venerdì 26 Novembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

L'impianto di riscaldamento dell'istituto tecninco professionale San Bendetto di Borgo Piave a Latina era l'unico ad aver presentato problemi all'accensione il 16 novembre scorso, ecco perchè i tecnici della ditta appaltatrice che ha vinto il bando pubblicato dalla Provincia ieri erano al lavoro per cercare di risolvere il problema. Da quanto ci è stato spiegato, c'è stato un ritorno di fiamme e ora gli enti proposti stanno già facendo accertamenti e indagini per capire cosa sia accaduto - spiega il dirigente della Provincia Francesco Carissimo - Tra l'altro il San Benedetto è una delle poche scuole ad avere l'impianto antincendio a norma, quindi ora anche noi approfondiremo i fatti per capire la dinamica dei fatti. Secondo una primissima ricostruzione, comunque questo ritorno di fiamme che si è verificato non dipende strettamente dall'impianto. «Al più presto comunque la centrale termica verrà ripristinata - assicura Carissimo - e le aule saranno al caldo, come in tutte le altre scuole. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo serio e questa è la cosa più importante».

La Provincia di Latina sugli impianti di riscaldamento e antincedio delle scuole ha vinto molti bandi, sia del Miur che della Regione e sono stati spesi milioni di euro in questi anni per il ripristino delle condizioni di efficienza. In effetti nessun altro istituto superiore, che appunto fa capo all'Ente di via Costa, ha rilevato problemi nell'accensione degli impianti termici.

Nessun problema anche negli istituti comprensivi di Latina . «Il 16 sono stati accesi i riscaldamenti e al momento nessuno ha segnalato criticità - spiega la neo assessora Laura Pazienti - Sto ovviamente ancora facendo una ricognizione completa considerando che il mio insediamento risale a una settimana fa. Questo non significa che i problemi non ci sono e io, da tecnico, come dirigente scolastico, conosco bene le problematiche che ogni anni affrontano le scuole. Attualmente sto facendo un giro per tutti gli istituti comprensivi e i miei colleghi non mi hanno segnalato criticità nell'accensione dei termosifoni, ovvio che se ci saranno interverremo subito. La mia idea è quella di avviare una programmazione puntuale per evitare che si arrivi all'emergenza. Ad ogni modo i fondi che arriveranno verrano utilizzati anche per questo e per le altre problematiche strutturali che mi sono state segnalate. Per avere un quadro completo però, è necessario prima incontrare i dirigenti di tutti gli istituti comprensivi», conclude l'assessora.

