Domenica 23 Gennaio 2022, 05:03

Riparte oggi il campionato di serie D dopo un lungo periodo di sosta.

Oggi pomeriggio tocca all'Insieme Formia che se la vedrà in casa contro l'Ostia Mare, match delicato contro un avversario di valore. Serve un successo per provare a tirarsi fuori dai guai, vittoria che cercherà di conquistare anche il Racing Aprilia che dovrà aspettare mercoledì prima di tornare in campo.

Il 26 gennaio, infatti, è in programma la gara con il Team Nuova Florida, poi il via al girone di ritorno con la sfida interna contro il Gladiator, mentre il Formia la settimana prossima se la vedrà davanti al proprio pubblico proprio con il Team Nuova Florida. Restano invariati l'appuntamento infrasettimanale del 14 aprile che coinvolge tutti i gironi e quelli del 2 e 16 febbraio per i raggruppamenti a venti e diciannove squadre. Confermata la sosta del 20 marzo per la partecipazione della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio e quella del 17 aprile per la Pasqua. Come già stabilito, la stagione regolare si concluderà il 15 maggio. Per quanto concerne le variazioni, il 30 marzo (9^ di ritorno, 11^ dei gironi A, B, D, H e I) e il 27 aprile (14^ di ritorno, 16^ dei gironi A, B, D, H e I) sono i due i turni infrasettimanali che coinvolgono tutti i gironi inseriti nel nuovo calendario per recuperare le due settimane di sospensione dell'attività di gennaio e permettere così di terminare la fase regolare del campionato nei tempi prestabiliti.

D.M.

