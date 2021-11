Sabato 6 Novembre 2021, 05:03

SABAUDIA

Hanno agito nottetempo, con il buio, contando sul fatto che non vi sono luci, non vi sono telecamere e si può agire indisturbati con la speranza di rimanere impuniti. Ieri mattina in via Selvapiana, a Sabaudia, a ridosso del Parco Nazionale del Circeo, a poca distanza dal mare, è comparsa una vera e propria discarica abusiva. Ammucchiati su una porzione di terreno immersa nel verde della vegetazione che cresce lussureggiante in quel posto c'erano rifiuti provenienti, probabilmente da un'abitazione in fase di ristrutturazione. Si trattava perlopiù di mobili e di travi di legno derivanti dalla smembratura di mobilia. Una vera e propria montagna tra porte, scale, cassetti, armadi. Ad accorgersi dello scempio una signora che abita nella zona e che ha dato subito l'allarme. Ovviamente grande è stato lo sdegno soprattutto da parte dei Liberi Netturbini Pontini, un gruppo di volontari nato qualche anno fa per difendere il territorio di Sabaudia e del Parco Nazionale del Circeo dalle incursioni notturne di chi si libera dei rifiuti abbandonandoli in luoghi suggestivi della nota località balneare pontina. Purtroppo una piaga che non si sana, un problema che si ripresenta costantemente. Certo il lavoro costante ed encomiabile di molti volontari ha consentito di individuare molte delle discariche abusive sorte nel Parco Nazionale del Circeo e nelle aree limitrofe. Tra l'altro Liberi Netturbini Pontini da anni e Plastic Free più di recente organizzano giornate di raccolta dei rifiuti e di bonifica delle aree interessate dall'abbandono indiscriminato. Ogni appuntamento di conclude solitamente con lo smaltimento di un numero enorme di sacchi di rifiuti. Non molto tempo fa, sempre a Sabaudia, tra la vegetazioni erano stati ritrovati abbandonati frigoriferi del tipo di quelli utilizzati in esercizi commerciali e stabilimenti balneari e, persino, una moto d'acqua.

Ebe Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA