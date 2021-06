Sabato 26 Giugno 2021, 05:02

IL PROGETTO

Inizia a concretizzarsi il progetto di dare nuova vita all'ex Opera Nazionale Combattenti in Piazza del Quadrato a Latina: nella giornata di ieri, la Giunta regionale ha approvato le linee guida per il concorso di progettazione grazie al quale la Regione Lazio, in accordo con il Comune di Latina, riqualificherà il complesso architettonico composto dal cosiddetto Stallino, dall'edificio che ospita il Museo della Terra Pontina e dall'area verde circostante.

«Interverremo sul patrimonio immobiliare di proprietà e d'interesse regionale - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - recuperando edifici pubblici di pregio dismessi o in precario stato di conservazione e restituendoli alla piena fruizione della cittadinanza e di tutti coloro che desiderino scoprire questo importante patrimonio di storia e cultura». Il concorso di progettazione sarà bandito nei prossimi giorni, entro il 15 luglio, da LAZIOcrea con la collaborazione di professionisti e dell'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Latina.

«Abbiamo stanziato 100mila euro con i quali premieremo i primi cinque progetti selezionati e 397mila euro per la successiva progettazione esecutiva. Per l'esecuzione dei lavori vogliamo destinare 6 milioni del Fondo sviluppo e coesione» ha concluso Zingaretti. Un progetto ambizioso per costruire un polo culturale di eccellenza a Latina. Soddisfatto il consigliere regionale del Pd, Enrico Forte: «Alla Regione, al capo di Gabinetto Albino Ruberti, così come all'Ater, va dato atto di aver creduto sino dal principio a questa idea, mossa da un emendamento al bilancio regionale da me proposto per recuperare una parte rilevante del nostro patrimonio. Auspico che arrivino idee interessanti, riconsegnando a Latina una spazio dal valore simbolico inestimabile, ma anche funzionale all'incremento dell'offerta di spazi culturali e per la socialità». E conclude: «Il concorso viene bandito a ridosso dell'89esimo anniversario della posa della prima pietra della città, ed è un atto concreto per celebrare il patrimonio delle città di fondazione, non solo di Latina».

