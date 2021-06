PRIVERNO

Controlli durante la movida l'altra notte a Priverno da parte dei carabinieri della locale stazione diretti dal maresciallo capo Andrea Rossi e della Compagnia di Terracina. Presenza intensificata dopo il tentato stupro avvenuto alcune sere fa e del quale è stata vittima una ragazza di 17 anni. Denunciato un giovanissimo, un ragazzo di quindici anni che è stato sorpreso dagli uomini messi in campo dal capitano Francesco Vivona per far fronte allo spaccio e consumo di droga.

Nei posti di blocco effettuati da alcune gazzelle dei carabinieri è incappato appunto uno studente quindicenne trovato in possesso di 16 grammi di marijuana, suddivisa in 19 dosi, 4 grammi di hashish e addirittura 4 compresse di ansiolitico, Xanax, oltre alla somma in contanti di 242 euro probabile provento forse di spaccio.

Il ragazzo è stato così denunciato all'Autorità giudiziaria e rimesso in libertà dopo gli accertamenti di rito mentre la sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. Le operazioni di contrasto allo spaccio di droghe durante la movida a Priverno, ma non solo, secondo anche quanto stabilito nella Prefettura con il Questore e Comandante provinciale dell'Arma dopo il tentativo di stupro, continueranno anche per tutta l'estate.

Sandro Paglia

Lunedì 21 Giugno 2021, 05:03