Giovedì 8 Giugno 2023, 12:09

Prima seduta di giunta e prima delibera approvata, sull'ufficio Uma, per la nuova amministrazione di Latina, guidata dalla sindaca Matilde Celentano. Ieri alle 12.30 la prima cittadina e tutti gli assessori, con la segretaria generale, si sono ritrovati attorno al tavolo per la prima giunta. Si tratta di una delibera, approvata contestualmente dal Comune di Latina e da quello di Cisterna, per lo schema di convenzione per l'utilizzo immediato, per il periodo di un mese e per tre giorni a settimana, a scavalco, di una dipendente di quest'ultima amministrazione, nelle more dell'applicazione del piano assunzionale del capoluogo. La dipendente sarà impiegata presso l'ufficio Uma, letteralmente "utenti motori agricoli" che si occupa delle pratiche di rimborso del carburante agricolo, ufficio che soffre della carenza di risorse specializzate nel settore agricoltura a causa dei pensionamenti.

AGRICOLTURA

NUOVI IN CONSIGLIO COMUNALE

I NOMI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nell'ottica di una proficua collaborazione istituzionale tra enti limitrofi spiega il sindaco Celentano accomunati dall'importanza del ruolo che gioca l'economia agricola rispetto al contesto produttivo, ho chiesto al sindaco Valentino Matini di poter utilizzare, per un breve periodo, un'unità dipendente del Comune di Cisterna di Latina, esperta nella materia, tramite l'istituto dello scavalco condiviso. La risposta del sindaco Mantini è stata positiva, individuando anche la figura idonea al servizio in questione. Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco Mantini, per aver interpretato al meglio lo spirito di collaborazione tra amministrazioni comunali, rafforzandone i rapporti e lo scambio di esperienze. Nella prima seduta di giunta abbiamo voluto dare una risposta agli agricoltori che da mesi segnalano le difficoltà nelle pratiche relative all'assegnazione del carburante agricolo ed accisa agevolata».Relativamente al piano assunzionale, la prima cittadina spiega che «va rivisto in maniera più approfondita e non è stato più portato in giunta stamattina (ieri, ndr)». La seduta è stata incentrata anche sulla programmazione della giunta: si riunirà due volte la settimana, il giovedì pomeriggio per deliberare e il lunedì mattina con una serie di incontri su tavoli tematici per affrontare criticità e priorità di ciascun settore.Intanto, si preparano all'ingresso in Consiglio comunale i nuovi consiglieri comunali. Il 14 giugno alle 9.30 per alcuni di loro ci sarà l'emozione della "prima volta" (l'assise è stata confermata per circa due terzi nelle scorse elezioni). Ma l'emozione ci sarà, successivamente, da un lato per i consiglieri comunali chiamati in giunta e dunque a dimettersi dall'aula e dall'altro a quanti saranno chiamati a prenderne il posto: i primi dei non eletti. La chiamata in giunta e le conseguenti dimissioni, infatti, produrranno le surroghe.In Fratelli d'Italia i consiglieri-assessori sono due, Andrea Chiarato e Gianluca Di Cocco, che lasceranno l'assise. Al loro posto, entreranno in aula Valentina Colonna e Giuseppe Coluzzi. Per la prima, si tratta di una novità assoluta, per il secondo, un ritorno; Coluzzi è stato infatti già più volte consigliere comunale, provenendo da Forza Italia. Per la Lista Matilde Celentano sindaco, con le dimissioni di Annalisa Muzio, entrerà in aula Alessandro Porzi, come lei proveniente dal movimento Fare Latina. Per FI, con le dimissioni del giovane Antonio Cosentino, tornerà in aula Fausto Furlanetto, già consigliere comunale in passate consiliature. Infine, per la Lega, torna in aula Roberto Belvisi, già consigliere comunale uscente della passata consiliatura. Su cinque surroghe totali, dunque, ci saranno tre "ritorni" in aula.