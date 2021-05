14 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







Piazzale dei Navigatori a Foce Verde sarà aperto e operativo per il 1 giugno, in tempo per la stagione balneare. Lavori in dirittura d'arrivo, ma resta il problema da un lato del controllo della sabbia che finisce sulla piazza e dall'altro del rispetto dell'ordinanza di divieto di accesso alle auto. I lavori di ripavimentazione della piazza, di sistemazione delle aree verdi, di rifacimento dell'illuminazione, per un valore di 128mila euro iniziali (90mila euro finali) sono conclusi e ora si utilizzeranno circa 20mila euro derivanti dal ribasso d'asta per concludere altre opere: aggiungere alcune panchine, terminare la parte di pavimentazione nella zona di ingresso, installare alcuni dissuasori per impedire l'accesso alle auto. Lavori che la ditta concluderà entro un paio di settimane. «Faremo di tutto affinché la piazza sia aperta nel più breve tempo possibile», ha assicurato l'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri, nel corso della commissione Trasparenza, che ha chiarito come «la duna si muove, esiste un problema da gestire, del movimento della sabbia, con ingegneria naturalistica, ma non si poteva fare con questo tipo di intervento». Inoltre, in futuro, «accanto alla pescheria sarà anche realizzato questo piccolo monumento ai naviganti», proposto da diverse associazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA