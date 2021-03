5 Marzo 2021

Parco Vasco de Gama verso la riconferma del finanziamento Plus. Ieri i tecnici della Regione Lazio responsabili delle verifiche ai fini dei fondi europei hanno eseguito il sopralluogo sul Parco, verificando la riparazione dei danni, l'affidamento in gestione, e il fatto che l'area sia ormai vissuta. «Sono rimasti soddisfatti - assicura l'assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio, Emilio Ranieri - il lavoro di squadra paga sempre e un punto di debolezza è diventato un punto di forza. Adesso in tempi rapidi manderemo le carte, in primis il certificato di collaudo delle opere, mentre lunedì inizieranno i lavori per la recinzione dell'area».

Ranieri è poi intervenuto in commissione Trasparenza sui lavori alla Biblioteca comunale Aldo Manuzio, insieme alla dirigente, Angelica Vagnozzi. «Nelle prossime ore si concluderà il montaggio della pensilina esterna sull'ingresso principale (su corso della Repubblica, ndr), con la posa della pavimentazione per fine marzo sarà tutto finito, mentre erano già stati consegnati alla sezione Cultura, per realizzarne gli arredi e la presa in possesso, i locali su piazza del Popolo», ha spiegato la Vagnozzi.

Relativamente ai lavori per la certificazione antincendio e agibilità, «a metà aprile avremo il progetto esecutivo che andrà in validazione, entro fine aprile la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori, i cantieri a giugno, che dureranno due-tre mesi, a settembre fine lavori, collaudo, consegna della Scia e apertura della biblioteca che, ricordiamo, è un servizio di pubblico interesse».

I nuovi lavori per l'agibilità includono anche la verifica non solo antincendio ma anche statica del soppalco che ospita molti scaffali di libri. Una volta terminata, la Manuzio potrà ospitare un massimo di 172 persone. Tra le novità, le sale polifunzionale, per la presentazione di libri, quelle per bambini e per persone disabili, il collegamento Wi-Fi, i percorsi informativi. «Nessun edificio pubblico aveva l'agibilità, è un lavoro immane, soprattutto per le scuole. Si sta lavorando su teatro, palazzetto, mercato annonario, ormai non si può più andare in deroga o fare ordinanze. Gli stessi problemi nasceranno anche su Palazzo M, Banca d'Italia, ex Teti, una volta acquisiti. E sullo stesso Municipio», conclude Ranieri.

