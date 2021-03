20 Marzo 2021

IL PIANO

Nuovi spazi a Latina per le vaccinazioni anti-Covid per non farsi trovare impreparati al rilancio del piano vaccinale. Effettuati nel capoluogo pontino sopralluoghi da parte della Asl per accertare l'idoneità di alcuni locali messi a disposizione dal sindaco Damiano Coletta e da padre Giovanni Ferri, parroco di San Francesco, su proposta del medico di medicina generale Enzo De Amicis. Nel primo caso si tratta di un altro ambiente del centro sociale Vittorio Veneto, dove già è operativo uno dei tre centri vaccinali della provincia di Latina per le somministrazioni Astrazenaca, del teatro e di una sala, entrambi afferenti alla parrocchia di via dei Cappuccini. Sono risultati tutti adeguati per il servizio di vaccinazione che la Asl pontina, su indirizzo della Regione Lazio, sta cercando di riorganizzare in vista del potenziamento della fornitura dei farmaci. «Inoltre ha aggiunto ieri il dottor Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl stiamo valutando l'ipotesi di liberare il tendone allestito davanti al Goretti, dove sono in corso le somministrazioni per gli anziani, in modo tale da poterlo dedicare al miglioramento dell'accoglienza di chi necessita di cure ospedaliere. Va da sé che il servizio vaccinale dovrà essere organizzato in altri luoghi. E per questo stiamo cercando la disponibilità di ampi spazi dove somministrare un maggior numero di dosi giornaliere non appena riceveremo nuove forniture».

RIPARTENZA DA OGGI

Intanto questa mattina riprenderanno le vaccinazioni Astrazeneca, dopo il via libera di Aifa arrivato nel tardo pomeriggio di giovedì. La Regione Lazio ha autorizzato la ripartenza a partire dal pomeriggio di ieri, troppo tardi per Latina che aveva in agenda appuntamenti nella sola mattinata. Intanto, anche la prossima settimana i medici di medicina generale pontini non avranno a disposizione il flacone Astrazeneca. «Questo sabato (oggi per chi legge, ndr) non sono previsti arrivi ha affermato il dottor Bevilacqua - i prossimi flaconi sono attesi per sabato 27 marzo». Il servizio di vaccinazione presso i medici di famiglia è partito il primo marzo: i più fortunati hanno ricevuto e somministrato appena 11/12 dosi a testa, per un totale di appena 1.100 dosi.

I NUMERI

In provincia di latina sono state vaccinate 50.800 persone, con una media giornaliera di 1.000 inoculazioni. A livello regionale, Latina è terza per numero di vaccinazioni effettuate. Ieri è stato attivato il servizio telefonico, raggiungibile al numero 0773/6553423, che risponde il lunedì, mercoledì, e il venerdì dalle 10 alle 12, per osservare il grado di soddisfazione degli utenti, accertarsi dello stato di salute post vaccinale e raccogliere feedback dalle persone al fine di implementare il servizio.

Rita Cammarone

