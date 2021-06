GLI EVENTI

Due mesi di musica dal vivo, teatro, presentazioni di libri, tra i giardini del municipio e il campo Coni di via Botticelli. Eccola, l'estate 2021 del Comune di Latina, la parte più variegata e cittadina degli eventi, del bando pubblicato in queste ore dall'amministrazione di piazza del Popolo. Gli eventi si sommeranno alla stagione di prosa, presso l'arena del Museo Cambellotti, e ad un'altra serie di manifestazioni, previste sul lungomare. Anche il Forum dei giovani darà il proprio contributo, con l'organizzazione di tre o quattro serate. Gli eventi, divisi tra i giardini del Comune e il campo Coni, si terranno dal 15 luglio al 12 settembre, e saranno scelti da una commissione giudicatrice che assegnerà una votazione tra 60 e 100 punti; il punteggio sarà assegnato in base al curriculum del soggetto richiedente, la qualità dei contenuti, l'innovazione della proposta e l'accessibilità. Il bando, pubblicato in queste ore, resterà aperto fino alle 23.59 del 4 luglio, e consente ad associazioni, imprese e anche singoli, con preferenza a quelli del territorio, di presentare proposte. Il Comune non darà contributi, ma, nei giardini comunali, l'amministrazione metterà a disposizione il palco, il service di luci e audio e attrezzature varie, nonché la platea, che consentirà un massimo di 200 posti in base alle vigenti norme di contingentamento delle presenze. Differente invece la situazione al campo Coni: qui il Comune concederà gratuitamente lo spazio, ma per quanto concerne palco e service, chi organizza dovrà fare da sé. Niente biglietti propriamente detti: gli organizzatori degli spettacoli infatti, potranno richiedere un biglietto di ingresso teso meramente alla copertura di costi vivi. . Il Comune intende ottenere così un calendario molto fitto di eventi, che saranno coordinati direttamente dal gabinetto del sindaco in modo da evitare sovrapposizioni e garantire un'estate vitale dal punto di vista culturale, nonostante il periodo di pandemia. Relativamente infine alla presenza di sponsor, i proponenti sono tenuti a segnalarlo nella partecipazione al bando, al pari delle modalità di pubblicizzazione.

An.Ap.

