8 Marzo 2021

LA PANDEMIA

Resta stabile la curva del covid sul territorio pontino, con 151 nuovi contagi riportati nel bollettino della Asl di domenica 7 marzo e ancora due vittime, una delle quali di appena 31 anni. I dati chiudono la prima settimana del nuovo mese a quota 949 casi: una risalita più che evidente e che riguarda diversi comuni della provincia, con alcune criticità particolari che sono all'attenzione della Asl. La prima riguarda la diffusione della variante inglese, che proprio sabato è stata accertata in altri 32 casi positivi tutti relativi a un link epidemiologico (dipendenti e familiari) riferito a un'azienda di componenti medicali di Latina Scalo. Le scuole rappresentano poi un altro problema che l'azienda sanitaria affronta ormai quotidianamente, con decine di classi in quarantena e tamponi drive-in dedicati a studenti e docenti per tre giorni alla settimana.

La situazione più critica riguarda Aprilia, con diversi istituti in cui si registrano positività e per i quali si attendono i risultati completi degli screening. Altri casi riguardano poi scuole di Latina, di Minturno, di Fondi e anche di Sabaudia, dove da oggi alcune classi medie della Giulio Cesare sono in dad a causa della positività di un docente. La provincia fa poi i conti con un pesante bilancio di vittime, 11 dall'inizio del mese, purtroppo anche giovani. L'ultimo caso è stato registrato proprio nelle scorse ore: a perdere la vita a cause delle complicazioni dovute al virus c'è anche un ragazzo di appena 31 anni, la vittima più giovane dall'inizio della pandemia. Era ricoverato da alcuni giorni nel reparto Rianimazione dell'ospedale Goretti ed era purtroppo affetto da una forma grave di obesità, una condizione che ha probabilmente comportato altre patologie che hanno aggravato e compromesso il quadro clinico fino al decesso. E non si tratta purtroppo del primo caso. Nelle scorse settimane un altro paziente pontino 38enne era morto per problemi analoghi e diversi altri prima di lui, a conferma che purtroppo questa patologia rappresenta una delle più rischiose per il covid. Oltre al 31enne è deceduta ieri anche una paziente anziana di 82, anche lei ricoverata al Goretti. Due vittime che fanno salire a 11 il numero dei deceduti dall'inizio di marzo e a 422 quello totale. Tornando alla distribuzione dei casi, Latina conta ben 37 contagi, seguita da Fondi che ne ha invece 17 e da Cisterna con 16. Altri 14 positivi sono invece nella città di Aprilia, 13 invece a Terracina, sette nei centri di Cori, Priverno e Sonnino, a Formia sei, quattro a Minturno, tre nei comuni di Maenza e Pontinia, due a Itri, Monte San Biagio, Sabaudia, Sermoneta, Sezze e Sperlonga, uno a Castelforte, Lenola, Roccasecca dei Volsci, San Felice e Spigno Saturnia. Solo 13 invece i pazienti guariti nelle ultime 24 ore.

Laura Pesino

