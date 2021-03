5 Marzo 2021

Medici e odontoiatri pontini al voto con lo Spid, ma occhio al provider. Ieri sul sito istituzionale dell'Ordine della provincia di Latina è apparsa una comunicazione di servizio per informare gli iscritti che il provider Tim non era ancora attivo per le votazioni del 5 marzo, raccomandando in via prudenziale agli interessati, di procurarsi una nuova identità Spid con Aruba o Poste Italiane ottenibili in giornata. Quasi una congiura per la maggioranza del consiglio direttivo uscente che, decidendo per le votazioni nella sola modalità telematica con possesso di Spid, aveva già provocato un ricorso al Tar da parte di alcune liste di candidati convinte che tale proceduta costituisse impedimento o pregiudizio rispetto all'esercizio del voto sancito dall'articolo 48 della Costituzione. Questione per altro ancora aperta visto che il Tar ha fissato l'udienza al prossimo 10 marzo, ovvero dopo i primi tre giorni di votazione valevole con il raggiungimento di un quorum pari ai 2/5. La lista Valore Medico, in attesa del pronunciamento di giustizia amministrativa, ha invocato l'astensione per la prima chiamata. E anche le rappresentanze sindacali Anaao Assomed, Cipe, Cisl Medici, Fimmg, Fimp e Sumai hanno condiviso l'iniziativa di Valore Medico, invitando i propri iscritti eventualmente a votare al secondo turno (12, 13 e 14 marzo). Oggi, comunque, primo turno di votazione per i rinnovi del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti dell'Ordine professionale. Le operazioni di voto avranno luogo dalle 9 alle 18 e andranno avanti anche domani e domenica, negli stessi orari. Sono due le liste per l'elezione di 15 componenti iscritti all'albo dei medici chirurghi: Valore Medico, il cui capolista è Eugenio Saputo, e Noi Medici che vede tra i candidati l'attuale presidente Giovanni Maria Righetti. Due anche le liste per i 5 componenti iscritti all'albo degli odontoiatri: Autonomia, capolista Luigi Stamegna, e Forza Insieme Cambiamo con in testa Davide Leone.

