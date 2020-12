© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZAÈ pesante il bilancio dei danni provocati l'altro ieri dalla forte ondata di maltempo nel Golfo. Soprattutto a Gaeta, lungo il litorale di Sant'Agostino, la tromba d'aria e le mareggiate hanno danneggiato le strutture di diversi concessionari. Sradicate dalla furia del vento e trascinate lontano. «Un fenomeno che si ripete spesso, ogni anno, in questa parte del litorale spiega Mario Frostino, presidente della cooperativa Riviera di Sant'Agostino Qui il mare è molto aperto e fenomeni di questo tipo si sono già verificati negli anni passati. I gabbiotti dei concessionari, rimasti in piedi anche in questo periodo, sono andati quasi tutti divelti . Anche le strutture storiche - aggiunge hanno subìto danni ingenti. Le onde, molto forti, hanno trasportato detriti, tronchi, pietre, che hanno contribuito ad aumentare la potenza dell'impatto delle le onde sulle strutture. Anche i ristoranti sulla spiaggia, hanno registrato molti danni a causa della forza del mare. Sono stati momenti tremendi, il vento e le onde hanno sottratto la sabbia sotto le fondazioni». E in molte zone di Gaeta, soprattutto nel centro storico, sono volati via tende, tavolini, sedie di bar e ristoranti con servizio all'aperto. Anche Formia ha subìto danni notevoli, soprattutto nelle aree portuali: il piazzale del porto commerciale, invaso letteralmente dalle acque che hanno semisommerso bus e auto parcheggiate; il molo Azzurra, dove sono saltati numerosi ormeggi; e l'area di parcheggio del porticciolo Caposele, completamente allagata e inutilizzabile per la sosta. Un fenomeno che, soprattutto in quest'ultima area portuale, si ripete puntualmente ad ogni grossa mareggiata. E si è accentuato il problema dell'erosione delle spiagge. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno le altre località costiere di Scauri e Sperlonga, dove vento e mareggiate hanno prodotto danni e preoccupazioni non trascurabili.Andrea Gionti