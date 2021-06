SCUOLA D'ESTATE

Il liceo scientifico Grassi di Latina apre le porte d'estate alla seconda H del liceo Matematico per un totale di 28 alunni che, a causa del lockdown, praticamente non hanno mai vissuto veramente la struttura e neanche la socialità tra loro. «E' una classe molto numerosa, i ragazzi non hanno mai fatto lezione in presenza contemporaneamente ecco perché abbiamo ritenuto importante coinvolgere loro in particolare», spiega Gualtiero Grassucci, docente di Matematica e Fisica, da sempre appassionato di giochi da tavolo e che è stato in grado di far diventare il divertimento anche un modo per apprendere nozioni scientifiche. Due anni fa, insieme ai suoi alunni di una quinta, ha sviluppato un gioco che ha vinto il concorso Fotonica in gioco. Proprio questo gioco, donato alla scuola, è uno di quelli su cui i ragazzi si stanno sfidando. «L'organizzazione è molto semplice, seppure con tutte le regole imposte dalla pandemia. Abbiamo sistemato in aula magna 7 8 tavoli e i ragazzi si sfidano a gruppi di quattro. Una volta finita la partita, mischiando i giocatori, si può ricominciare». Insomma, una Ludoteca della scienza, così l'hanno voluta definire, che è stata subito approvata dal Consiglio di Istituto. Tra l'altro a costo quasi zero perché i ragazzi lavorano sui giochi creati dai loro ex colleghi, su quelli messi a disposizione dalla Lu(ri)doteca e su altri giochi portati da ospiti d'eccezione. E infatti, venerdì, i ragazzi potranno sfidarsi con un gioco inventato da Fabio Chiarello, ricercatore Cnr, che ha un Tavolo di 6 metri quadri e pedine altezza uomo. «La prima giornata è andata molto bene spiega Grassucci anche meglio delle aspettative. Erano tutti presenti, segno che l'idea da cui nasce è quella giusta. Inoltre l'aspetto non è solo ludico perché nella maggior parte, si tratta di attività che hanno oltre a una valenza logica, anche quella scientifica. E' il caso di Quantum a cui si può giocare pur non conoscendo niente di fisica quantistica (da cui il nome), ma che sviluppa però alcune tecniche utilizzare proprio in questa disciplina. Questo gioco è stato utilizzato anche nel periodo del lockdown sulla piattaforma Boargame Arena dagli stessi ragazzi».

Il professor Grassucci sta portando avanti un progetto per coinvolgere i ragazzi una volta a settimana con l'obiettivo di creare una Ludoteca apposita in cui sarebbero gli stessi studenti a fare da animatori ai loro colleghi. «Senza dimenticare - conclude - che il gioco svolge una naturale funzione di educazione alla legalità perché accettando di giocare, ne accettiamo anche le regole».

Francesca Balestrieri

Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:02