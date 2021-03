26 Marzo 2021

CIRCEO

I bandi per la cessione dei daini del Parco Nazionale del Circeo, che dovrebbero scadere il prossimo 7 aprile, devono essere immediatamente sospesi. A chiederlo è Legambiente Terracina che ritiene che i bandi siano impraticabili e che premino «solo azioni cruente». I daini vennero introdotti nel Parco nel 1953 e vennero allocati all'interno di un recinto dal quale riuscirono a scappare. Oggi gli esemplari sono oltre 1.800. I bandi prevedono la cessione dei daini a scopo ornamentale ma anche ad aziende agri-turistico-venatorie e ad allevamenti a scopo alimentare. Ed è subito palese che le due ultime soluzioni contraddicono la volontà dichiarata di escludere soluzioni cruente scrive Legambiente - Insomma, un bando farsa, che decide per gli animali selvatici solo la morte, con una cattura comunque cruenta e prevedendone nei fatti la cessione ad aziende faunistiche venatorie e ad allevamenti a scopo alimentare. «Vogliamo sottolineare che i bandi presentano condizioni oltremodo impossibili per benefattori che volessero adottare questi animali, inclusa la folle richiesta di un cordolo di cemento lungo chilometri per circondare l'area in cui dovrebbero stare i daini, requisiti non imposti alle aziende faunistico venatorie - dichiara Anna Giannetti, presidente del Circolo Legambiente Terracina, dirigente del Raggruppamento Guardie Ambientali e Zoofile Volontarie Legambiente della Provincia di Latina Legambiente Terracina Animal Help e Consigliere Nazionale dell'Associazione - Chiediamo quindi all'Ente Parco anche in virtù del fatto che è attualmente privo degli organi dirigenti, di intervenire rapidamente per ripristinare le recinzioni malmesse presenti lungo le strade principali più utilizzate per evitare incidenti, di sospendere i bandi fino alla ricostituzione degli organismi dirigenti e aprire una fase di confronto aperto e costruttivo con tutte le Associazioni per pervenire a soluzioni non cruente coerenti con le finalità istitutive di un Ente pubblico dedicato alla tutela della natura».

E.Pie.

