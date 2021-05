13 Maggio 2021

di Andrea Apruzzese

Nuova ordinanza a Latina per ribadire il contingentamento dinamico delle sere dei fine settimana di tutto maggio nella zona pub, ma gli operatori chiedono di consentire comunque l'accesso a chi abbia prenotato un tavolo. Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha emesso ieri la sua ordinanza, con cui ribadisce le regole del fine settimana per via Neghelli per i week end estesi del mese di maggio: «Nel caso in cui le Forze di Polizia ravvisino assembramenti e dunque condizioni potenzialmente pericolose dal punto di vista del distanziamento interpersonale, si rende necessario interdire ulteriori accessi a via Neghelli fino a quando, attraverso il deflusso delle persone, non venga ripristinata una situazione ritenuta non più a rischio».



Tre sere a settimana

L'ordinanza vale per le sere di venerdì, sabato e domenica, da venerdì 14 maggio a domenica 30 maggio inclusa. Gli operatori hanno però chiesto adattamenti, ieri, nel corso del confronto avvenuto con piazza del Popolo. E questo perché sabato sera, scattato il contingentamento, sarebbero rimasti fuori dalla zona pub anche molti clienti che avevano prenotato il tavolo. «Chiediamo che vi sia almeno una persona pronta a verificare eventuali prenotazioni nei locali, e che questi clienti si lascino passare - esordisce Massimo Ceccarini dell'Isola che non c'è - o anche di creare una app apposita, per poter gestire le prenotazioni». La chiusura scatta, come avvenuto sabato scorso, quando le forze dell'ordine ravvisano affollamenti, e si riapre quando la folla è defluita. Ma non c'è solo questo: «Abbiamo chiesto - prosegue Ceccarini - e il Comune è concorde, la rimozione forzata delle auto su via Cesare Battisti, che nelle sere di venerdì, sabato e domenica è ztl».

Aperta gli altri giorni

È invece decaduta definitivamente l'ipotesi di chiudere via Neghelli anche dal lunedì al giovedì, per mettere i tavoli in strada: «Non ci sono forze dell'ordine sufficienti e non c'è neanche tanto afflusso in quei giorni». Ultimo tema, il canone unico: gli operatori hanno chiesto di non pagare neanche il 10% stabilito dal Comune in luogo del 100%, sui gazebo presenti sulle strisce blu: «In questo modo si affitta lo stesso spazio a due persone giuridiche diverse, i titolari dei locali e il gestore della sosta a pagamento e non ci sembra corretto. Abbiamo presentato un'istanza».

