5 Maggio 2021

Lettura 3 minuti







CALCIO

Ritornare in panchina con uno striminzito pareggio con il Cassino non era certo nei desideri di Raffaele Scudieri, di nuovo alla guida del Latina Calcio 1932 dopo la parentesi negativa di Salvatore Ciullo. La delusione e la rabbia dei tifosi è evidente, gli striscioni apparsi in più punti della città nei giorni scorsi testimoniano il malumore di un ambiente stanco di vivere nell'anonimato. In realtà, però, il Latina ha ancora la possibilità di dare un senso alla stagione vincendo i play off. Attualmente i nerazzurri occupano la terza posizione in graduatoria, a tre lunghezze di distanza dalla Vis Artena, ma con una gara in più da recuperare rispetto agli uomini di Fabrizio Perrotti. Arrivare dietro al Monterosi, ormai vicinissimo al salto in serie C, vorrebbe dire avere una posizione di privilegio negli scontri diretti della post season: giocare in casa, anche senza l'aiuto del pubblico, con due risultati su tre a disposizione, rappresenterebbe di certo un vantaggio che il Latina dovrà conquistarsi sul campo nel rettilineo finale del girone G di serie D.

SI RIPARTE

La sospensione del campionato è stata voluta dalla Lega Nazionale Dilettanti per permettere lo svolgimento di una serie di recuperi, in verità però di partite da giocare ne sono rimaste ancora tante. Dal 9 maggio al 13 giugno, ultima giornata di ritorno, il Latina dovrà disputare ben nove partite, sette più i due match rinviati con Arzachena in trasferta e Muravera al Francioni. In 35 giorni i pontini dovranno cercare di racimolare il maggior numero di punti per poi tirare le somme dopo l'incontro interno con l'Insieme Formia che concluderà di fatto la stagione regolare. Domenica si ricomincia dalla trasferta con l'Afragolese, squadra battuta nettamente all'andata da Corsetti e compagni. Proprio il match con i campani, disputato a inizio gennaio, ha rappresentato il punto più alto dell'annata dei nerazzurri che sembravano avere tutte le potenzialità per affrontare un duello serrato con il Monterosi per la conquista del professionismo. Così, invece, non è stato e adesso non resta che combattere sino alla fine per salire sul secondo gradino del podio.

GLI AVVERSARI

Gli uomini di Raffaele Scudieri sono attesi da una serie di partite non semplici: si affronteranno, infatti, rivali di alta classifica, ma anche formazioni in lotta per evitare la retrocessione. Poco tempo a disposizione e tante gare da giocare, i nerazzurri sono pronti a iniziare un vero tour de force. Come detto si partirà dal match con l'Afragolese che non sta attraversando certamente un buon momento di forma. Dopodiché ecco due turni interni consecutivi, con squadre che nel girone d'andata hanno dato dei dispiaceri ai pontini. Parliamo del Team Nuova Florida, cresciuto notevolmente nella seconda parte di campionato e la Vis Artena, capace all'andata di battere il Latina. La settimana successiva, altro scontro d'alta quota contro il Monterosi, mentre nel prossimo mese sono in programma le ultime tre gare partite: prima il Carbonia (6 giugno), poi il turno infrasettimanale contro la Nocerina in trasferta e per concludere il derby con l'Insieme Formia. Solo a quel punto si potrà pensare ai play off.

Davide Mancini

