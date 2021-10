Martedì 19 Ottobre 2021, 05:00

Una sconfitta indigesta, un passo falso non preventivabile che ha fatto male e tanto. Per fortuna, però, il Latina ha la possibilità di rimediare anche se stavolta, al contrario di quanto accaduto a Vibo Valentia, sarà la formazione di mister Di Donato a partire con il pronostico a sfavore. La trasferta in Calabria va archiviata sì, a patto di non replicare i troppi errori commessi durante tutto l'arco del match. In conferenza stampa, nel post gara, è intervenuto il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe che non ha usato mezzi termini, invitando il gruppo a cambiare immediatamente atteggiamento.

LA CONFERMA

Otto punti conquistati in nove gare non soddisfano il club nerazzurro che, attraverso le parole del vice presidente Pino D'Apuzzo, si dimostra comunque compatto e con le idee chiare: «La sconfitta con la Vibonese brucia, ma voglio precisare che la posizione del tecnico Daniele Di Donato non è assolutamente in discussione. L'allenatore ha la fiducia di tutta la società, sappiamo bene che il nostro è un progetto a medio-lungo termine ed eravamo consapevoli di dover affrontare una serie di difficoltà specialmente all'inizio del campionato. I risultati conseguiti fino a questo momento non sono in linea con le aspettative, ma questo non vuol dire che si stia pensando a dei cambiamenti». Ci vorrebbe un successo per ripartire di slancio, ma il vice presidente nerazzurro va oltre il risultato: «Siamo coesi e vicini a Di Donato, al suo staff e a tutti i giocatori. Detto ciò, chiediamo maggiore dedizione e impegno ai calciatori, ci aspettiamo una reazione dopo la brutta figura con la Vibonese, a partire dal match di domani con il Catanzaro. Club e tifosi meritano prestazioni di un altro livello, nel calcio ci può stare una sconfitta, ma quello che non deve mai mancare è l'atteggiamento corretto. C'è ancora tanta strada da fare, l'obiettivo è il mantenimento della categoria e la valorizzazione dei giovani» La squadra intanto ha già ripreso ieri il lavoro in vista del delicatissimo scontro di domani alle 21 con la seconda della classe. Il Catanzaro, impegnato nella rincorsa al Bari, è avversario di qualità e per superarlo ci vorrà una gara ai limiti della perfezione.

BIGLIETTI

I pontini contano di sfruttare l'effetto pubblico per ritornare a sorridere, un po' come accaduto dieci giorni fa contro il Picerno. Da ieri sono in vendita i ticket per la gara con i giallorossi. Si potranno acquistare i tagliandi presso il botteghino del Francioni, sia oggi, dalle 17 alle 20, così come domani dalle 10 alle ore 13 e dalle 16 fino alla fine del primo tempo.

