Sabato 4 Dicembre 2021, 05:02

CALCIO

Domani si torna al Francioni e i nerazzurri non vedono l'ora di respirare l'aria di casa. Nel proprio stadio la squadra di Daniele Di Donato si esalta, quasi si trasforma, mostrando la parte migliore di sé. E contro il Catania, a partire dalle 14.30, ci sarà bisogno di una prestazione di livello per conquistare il sesto successo casalingo che permetterebbe ai pontini di staccarsi dalla zona pericolosa della classifica e agguantare proprio gli etnei, scivolati a quota 20 dopo i due punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale dello scorso 5 novembre, in ordine al mancato pagamento da parte della società degli emolumenti a diversi tesserati relativi alla mensilità di giugno 2021.

NUMERI

Si affrontano due formazioni che hanno dimostrato, seppur a corrente alternata, di avere dei valori importanti. Capitan Esposto (fresco di rinnovo) e compagni hanno vinto le ultime tre sfide casalinghe, ma al di là dei successi c'è il numero dei gol segnati e subiti a testimoniare una crescita esponenziale da parte di tutto il gruppo. Tra Fidelis Andria, Campobasso e Messina, il Latina ha trovato la via della rete in sei occasioni, subendo solo un calcio di rigore (ininfluente) all'ultimo minuto del match con i molisani. Il nuovo assetto tattico (3-5-2) ha dato più certezze, garantendo più copertura al reparto arretrato che nella prima parte di stagione era andato in affanno in svariate occasioni. Domani, però, bisognerà fare i conti con una squadra che in avanti presenta il giocatore più pericoloso di tutto il torneo, Luca Moro bomber implacabile che ha realizzato la bellezza di sedici reti. Una media spaventosa che suona come una minaccia per i nerazzurri, pronti ad arginare la forza d'urto del centravanti classe 2001. Il Catania in trasferta ha prodotto meno rispetto alle gare casalinghe, vincendo solamente in due occasioni, contro il Picerno alla settima giornata e sul terreno del Monterosi lo scorso 24 ottobre. Dopodiché sono arrivati un pari rocambolesco a Catania (4-4) e il ko di due settimane fa a Taranto. I siciliani segnano con facilità, ma allo stesso tempo palesano problemi evidenti in fase difensiva. Nel reparto avanzato il Latina proverà a colpire con gli uomini più in forma del momento, ovvero Carletti e Sane, anche perché le alternative non sono poi molte. Si è fermato ancora una volta Rosseti, costretto ai box a causa di un problema fisico che lo tormenta ormai da diverse settimane, mentre Jefferson è alle prese con un affaticamento muscolare. Anche il Catania dovrà fare a meno di qualche elemento, tra cui Provenzano e Cataldi. Non al meglio anche Sala, ma si sta facendo di tutto per recuperarlo.

Fine settimana ricco di impegno per i baby nerazzurri. La Primavera, dopo aver conosciuto la prima sconfitta stagionale, cerca oggi il riscatto in casa alle 12.30 contro il Monterosi per mantenere il primato in classifica nel raggruppamento C del torneo Primavera 4. L'Under 17 e 15 allenate da Battista e Ferullo saranno invece di scena nel pomeriggio, alle 14.30 e alle 16, in trasferta a Potenza con l'auspicio di tornare nel capoluogo con tre punti ciascuna. Per quanto riguarda, invece, la formazione femminile impegno di coppa Italia in programma domattina in casa alla ex Fulgorcavi contro il Ladispoli.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA