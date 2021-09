Sabato 4 Settembre 2021, 05:04

LA RASSEGNA

Prenderà il via oggi presso il Refettorio dell'Abbazia di Fossanova, la rassegna culturale promossa dallo studioso Felice Cipriani focalizzata su Fossanova, Privernum e la Valle dell'Amaseno. Un'iniziativa lanciata alcuni mesi fa con il coinvolgimento degli architetti Pino Pasquali e Valeria Penna di Atelier Appennini, Domitilla Di Stefano Verga (imprenditrice), Gianfranco Pannone (regista), Margherita Cancellieri (direttrice del sistema museale di Priverno), Clemente Ciammaruconi (medievalista). All'interno del Refettorio abbaziale si ripercorrerà, in apertura, il tempo del Santo aquinate con una rappresentazione a tre voci su l' Ultimo Cammino e sulle ultime ore di vita di San Tommaso d'Aquino tratto proprio dalla pubblicazione di Felice Cipriani che si avvarrà delle voci di Stefano Miceli (attore e doppiatore), Ennio Di Claudio (recitante) e Valerio Onorati (studente di filosofia). Il programma proseguirà sabato 11 settembre con la proiezione del film Piccola America, documentario sulla bonifica pontina con un'introduzione del regista Gianfranco Pannone. Dal 16 al 19 settembre il laboratorio Fossanova Privernum promossa da Atelier Appennini all'interno del borgo antico attiverà una serie di laboratori per promuovere la valorizzazione del territorio locale, mentre già il 16, alle 10, ci si trasferirà presso il restaurato Teatro comunale di Priverno dove l'architetto Paolo Portoghesi, figura centrale dell'Architettura italiana dagli anni '60, seguiranno interventi della professoressa Margherita Cancellieri e dell'architetto Nicola Tramonte, presidente dell'Ordine degli architetti di Foggia. Sempre in queste date sarà presente nel giardino in piazza la mostra d'arte contemporanea Vita Nova a cura di Rocco Lancia, Monica Argentino, Domitilla Verga Di Stefano, Angela Donatelli, che installeranno un voluminoso cubo di 60 opere provenienti da tutta Italia. La mostra avrà un prologo a Roma, dopodiché sarà trasportata a Priverno e la sera del 18 ci sarà l'inaugurazione preceduta da un breve concerto acustico del Trio Dimensional Group.

Sandro Paglia

