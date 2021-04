18 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA RIQUALIFICAZIONE

Consegna dell'area la prossima settimana, e inizio dei lavori imminente, per una delle più importanti opere legate alla presenza a Latina dell'Università La Sapienza. La giunta comunale del capoluogo pontino, nella sua ultima seduta, ha approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione della ex tipografia, immobile posto tra corso della Repubblica e via Lago Ascianghi, a fianco dell'attuale sede didattica pontina della facoltà di Medicina, che diventerà quindi parte del polo universitario, al pari della ex falegnameria, alle spalle, edificio oggi liberato dall'Alta diagnostica.

L'IMMOBILE

Tecnicamente, si parla di Lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'edificio denominato ex tipografia per attività di didattica e di ricerca della facoltà di Farmacia e Medicina. Il valore dei lavori cresce dal primo preventivo incluso nell'accordo tra gli enti, 2.638.666 euro, alla cifra attuale di 2.881.373 euro. Tutti i lavori saranno a carico dell'Università, mentre il Comune cede l'immobile in comodato d'uso all'ateneo. L'amministrazione, in particolare, «resta proprietaria dell'immobile, con acquisizione di tutte le migliorie, riparazioni, modifiche e lavorazioni eseguite dall'Università». Sempre secondo la delibera di giunta, «l'ampliamento del polo didattico universitario rappresenta un'opportunità rilevante di crescita per la città di Latina in quanto fonte attrattiva per tanti studenti fuori sede con un evidente indotto di benessere economico collettivo», e «l'intervento di ristrutturazione dell'edificio, attualmente privo di qualunque utilizzazione, consentirebbe di beneficiare della riqualificazione di un'area al centro della città, che oggi versa in stato di totale abbandono e degrado».

LA VALORIZZAZIONE

Secondo l'assessore al Patrimonio e Lavori pubblici, Emilio Ranieri, «si tratta di un'importante operazione di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune: l'amministrazione, concedendo in uso l'immobile, otterrà in cambio una sua totale ristrutturazione, riportandolo a nuovo utilizzo».

IL CANTIERE

L'assessore precisa inoltre che «il Comune consegnerà l'area nella prossima settimana, e i lavori, che saranno eseguiti dall'Università, saranno quindi imminenti». Alcune settimane fa, il Comune aveva anche approvato la modifica finale degli accordi per il Centro di alta diagnostica, un tempo destinato ai locali della ex falegnameria, e oggi ospitato presso il Goretti. Quei locali della ex falegnameria, su viale XVIII Dicembre, diverranno anch'essi parte del polo didattico di Medicina, ospitando aule e laboratori.

Andrea Apruzzese

