22 Aprile 2021

LA SITUAZIONE

La stagione balneare si avvia verso l'apertura, nonostante le incertezze dettate - anche quest'anno - dall'emergenza della pandemia. Sul lido di Latina, gli stabilimenti balneari del tratto A di lungomare (da Capoportiere a Foce Verde) hanno iniziato a montare le strutture. Una facoltà concessa dal 1 aprile, ma per sfruttare la quale diversi hanno deciso di attendere, un po' per le festività pasquali di inizio aprile, un po' per avere maggiori ragguagli sulla situazione. Quasi tutti gli stabilimenti hanno iniziato il montaggio, per terminare il quale occorrerà ancora qualche settimana. Alcuni hanno anche già esposto, fuori dalle strutture, i prezzi per gli abbonamenti della stagione 2021. «Siamo in piena fase di montaggio - racconta Andrea Calvani del Lido di Nausicaa - il 1 aprile ci hanno dato il permesso. Ora arriveremo a fine mese per capire in quale zona saremo, ma, in teoria, se dovesse essere confermata la zona gialla del Lazio, già dal 26 aprile si potrebbero iniziare a fornire i primi servizi». Per quanto concerne le disposizioni, non dovrebbero mutare rispetto alle linee guida dell'estate 2020, per le quali i gestori si dicono già pronti. Quello che auspicano è però anche altro: «Speriamo che il meteo si metta al bello stabile, consentendo da un lato di terminare prima il montaggio, dall'altro di avere poi una stagione valida». I primi riscontri delle richieste di abbonamento stanno andando in media abbastanza bene, segno che la gente ha anche bisogno di un'estate serena, dopo un secondo inverno passato con le emergenze della pandemia. In base all'ordinanza balneare dello scorso anno (per il 2021 non è stata ancora emessa, quindi resta ancora valida quella del 2020) la stagione potrebbe iniziare il 1 maggio, ma in due punti del lungomare c'è ancora di mezzo il ripascimento della spiaggia erosa dalle mareggiate. Si tratta dell'Hotel Fogliano e dello stabilimento della Polizia di Stato. La ditta incaricata ha posato dalla fine della scorsa settimana le attrezzature sull'arenile di Capoportiere, davanti all'Hotel Fogliano, ma le operazioni, previste tra il 20 e il 25 aprile, non sono ancora partite (sono invece previste fino a metà maggio nell'altra zona). Ed è chiaro come, in zona di operazioni di ripascimento, debbano sempre essere interdetti sia il passaggio che la balneazione.

Andrea Apruzzese

