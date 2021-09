Lunedì 20 Settembre 2021, 05:02

CISTERNA

Motociclista di Cisterna trasportato in eliambulanza a Roma. È accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 15, nel parcheggio del mercato settimanale (al fianco della stazione della guardia di finanza), dove si stava svolgendo un raduno di motociclisti in memoria di Angelo Mattoccia, il 17enne di Cisterna deceduto la mattina del 22 ottobre scorso lungo la Migliara 53, nel Comune di Sabaudia. Il giovane era a bordo, seduto sul lato passeggero, di una Fiat Seicento rimasta coinvolta nel sinistro con un furgone. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorsi del 118. Ieri Angelo avrebbe compiuto 18 anni ed è per questo che la mamma, Laureta Yaku (candidata a sindaco del Comune di Cisterna) ha organizzato un raduno di amici motociclisti per festeggiare. Uno dei centauri, 53 anni, aveva appena acceso il motore per mettersi in fila. I ragazzi avrebbero fatto un giro nell'area, facendo rombare i motori, poi fatto volare dei palloncini bianchi e infine partecipato alla santa messa alle 18.30 nella chiesa di San Francesco D'Assisi. L'uomo, nell'ingranare la marcia, ha perso il controllo del mezzo al centro di una buca dell'area sosta. Il dislivello dell'asfalto (alcune buche sono state chiuse, altre no) lo ha fatto balzare dalla sella e cadere rovinosamente a terra. Indossava il casco a bordo della sua Yamaha 600 ma nella caduta ha battuto la testa e perso sangue, visibile sull'asfalto. Il memorial è stato interrotto, i ragazzi sono andati a casa della mamma di Angelo e poi a messa. «Avresti compiuto oggi 18 anni scrive la Yaku in un post su FB e sarebbe stato bellissimo. Vorrei che tu fossi qui oggi anche solo per qualche minuto, per poterti dire buon compleanno e guardare il tuo sorriso ancora una volta. Auguri figlio mio. Auguri amore di mamma Mi manche da morire».

Claudia Paoletti

