14 Maggio 2021

VERSO IL VOTO

Vincenzo Zaccheo si ricandida. Mesi di indiscrezioni, dopo diverse conferenze stampa convocate su temi diversi, e ora l'annuncio, in risposta all'appello di Voler bene a Latina.

Zaccheo scioglie la sua riserva sulla discesa in campo alle prossime elezioni amministrative di Latina di settembre-ottobre con un post su Facebook, in cui spiega come «non posso consentire che l'appello resti inascoltato. Latina merita di tornare protagonista nello scenario regionale e nazionale. Dobbiamo porre fine all'isolamento cui questa città sembra condannata: possiamo riuscirci, se torneremo a ragionare di Politica (lo scrive con la P maiuscola, ndr), senza pregiudizi e andando oltre vecchi steccati ideologici». L'ex primo cittadino dal 2002 al 2010 del capoluogo pontino aggiunge: «Sento il dovere morale di offrire risposte ai tanti giovani, alle Donne (anche qui, con la maiuscola, ndr), e agli uomini che amano Latina e qui desiderano costruire il loro futuro familiare, professionale, affettivo». E dà l'appuntamento a domani mattina: «Avremo modo di discuterne, assieme, sabato 15 maggio alle 11 presso l'Hotel Victoria Palace».

Un ritorno, ma come? Sfumato, forse, un sogno di riunificazione del centro destra sotto il suo nome, alle sue spalle c'è ora Voler bene a Latina, variegato insieme di comitati civici e associazioni, alcuni dei quali non nuovi. Sono in 11: Latina 2032, Alleanza per Latina, Cittadini contro mafie e corruzione, Futuro Latina, Oasi Verde, Latina in comune, Soluzioni Verdi, Etica civica per Latina, Il borgo è città, Fare Latina (da non confondere con Fare Latina-Evolabor, di Giorgio Di Giorgio e Annalisa Muzio, che sempre sabato, ma alle 17, presenterà il proprio raggruppamento), Cambia Latina. Queste, due giorni fa, avevano lanciato a Zaccheo un appello: «Vogliamo che Latina sia Capitale, polo attrattivo d'investimenti e funzioni, capofila di un nuovo sviluppo economico provinciale. Vogliamo che a Latina ritorni lo spirito dei raduni nazionali (Carabinieri 2008) e delle Adunate, come quella degli Alpini del 2009. Chiediamo a Vincenzo Zaccheo di impegnarsi, con lo spirito di servizio e di abnegazione che lo caratterizzano. Lo facciamo perché Vincenzo Zaccheo ha da sempre avuto a cuore Latina e i Borghi. Vogliamo che, sotto la guida di Vincenzo Zaccheo Latina e i Borghi sappiano beneficiare del Recovery Plan per opere infrastrutturali, mobilità, rigenerazione urbana, efficientamento e sicurezza».

Andrea Apruzzese

