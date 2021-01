© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RICORDOOggi si celebra la Giornata della memoria, nal capoluogo alle 12 il prefetto maurizio Falco deporrà una corona davanti al monumento ai caduti di tutte le guerre a parco Falcone Borsellino. Per richiamare l'attenzione della cittadinanza sul significato della giornata quest'oggi sulla facciata della prefettura verrà proiettata la celebre immagine tratta dal film Shindler List.Tante le iniziative digitali - come impone la pandemia - organizzate dai comuni pontini. Alle 10 il Comune di Latina sulla propria pagina Facebook diffonderà il video-racconto del Viaggio della Memoria svolto nel 2020 a Berlino e presso il campo zero di concentramento e sterminio di Sachsenhausen al quale hanno partecipato 65 tra studenti e studentesse latinensi. Alle 12 verrà letto dai ragazzi un brano tratto dal libro di Primo Levi Se questo è un uomo. Alle 19,00 andrà in onda, in prima visione, la presentazione del libro di Walter Veltroni (nella foto) Tana libera tutti. Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz. Saranno collegati, oltre all'autore, il sindaco Damiano Coletta, lo storico della Shoah ed ex Presidente della Fondazione Museo della Shoah Marcello Pezzetti, l'Assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti e l'Assessore alla Cultura Silvio Di Francia.In cartellone anche la mostra itinerante nelle scuole L'Arte per la Memoria dell'opera Shoa dell'artista Piero Sanna dedicata al ricordo delle vittime dell'Olocausto.A Fondi gli studenti incontreranno Franco Forte e Scilla Bonfiglioli, gli autori del best seller La bambina e il nazista saranno in videoconferenza con le scuole dei comuni del Sistema Bibliotecario Del Sud Pontino. A Minturno alle 19.15 in streaming lo spettacolo teatrale La valigia dei destini incrociati, per la regia di Maurizio Stammati e l'interpretazione di Dilva Foddai, Chiara Di Macco e Francesco Magliocca. Cori invece si collegherà con la cerimonia trasmessa a partire dalle ore 16,00 sui canali social dell'Auschwitz Memorial e rilancerà l'evento sulla propria pagina facebook© RIPRODUZIONE RISERVATA.