Venerdì 20 Agosto 2021, 05:02

COMUNE

Non accenna a placarsi la polemica sul libro contenente il bilancio di fine mandato realizzato dall'amministrazione di Latina. Dopo le accuse sollevate da alcuni esponenti politici arriva la risposta del vice sindaco e assessore alla legalità Maria Paola Briganti che con un post sul suo profilo Facebook chiarisce l'iter seguito e le ragioni che hanno indotto l'amministrazione Coletta e utilizzare questo strumento di divulgazione del lavoro fatto nei cinque anni di governo della città. «Il libro nella foto è il bilancio di fine mandato spiega la Briganti - fra i vari obblighi che hanno i Comuni, dal 2011 c'è quello di predisporre una relazione di fine mandato, ovvero un dettagliato bilancio di quanto fatto nei cinque anni di consiliatura. Per Latina tale relazione è una novità assoluta, perché la precedente amministrazione è stata commissariata prima della scadenza naturale del mandato. Gli enti, quindi, - prosegue il vice sindaco - sono tenuti a predisporre una relazione che descriva la loro situazione finanziaria e tutte le attività normative e amministrative attuate durante il mandato». Circa la possibilità di divulgare tale documento via Internet risparmiando gli 8mila euro che la pubblicazione è costata, la Briganti sottolinea come la relazione integrale sul sito del Comune non avrebbe a chi non ha Internet di venirne a conoscenza. «Si stampa un libro e si va personalmente, sindaco e assessori, di quartiere in quartiere a raccontare i cinque anni di amministrazione rispondendo a domande e accogliendo critiche e proposte. Sindaco, assessori e consiglieri spiega ancora - sono sempre a disposizione per rispondere alle domande, è uno dei nostri compiti, dei nostri doveri. A qualche concittadino che pur dovrebbe conoscere gli obblighi di legge che vincolano i Comuni, vorrei precisare l'ovvio: ovvero che trattandosi di una relazione obbligatoria di fine mandato, è normale che venga presentata, per forza di cose, prima delle elezioni. Il libro conclude il vice sindaco - può essere ritirato in forma gratuita sia presso il Comune che al Museo Cambellotti. È lì, a disposizione di chi ha voglia di sapere e conoscere lo stato delle cose».

Elena Ganelli

