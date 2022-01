Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:05

LA NOVITA'

Trovare un monopattino Helbiz sarà ancora più facile grazie all'integrazione in Google Maps. Il leader della micromobilità ha annunciato ieri la finalizzazione dell'integrazione dei suoi mezzi elettrici all'interno dell'applicazione del colosso americano. Grazie a questa novità, l'applicazione Maps segnalerà all'utente la presenza dei veicoli Helbiz nelle vicinanze (scooter, biciclette e monopattini elettrici), il prezzo approssimativo della corsa, la durata stimata del viaggio e i percorsi migliori per raggiungere la meta desiderata. Grazie a Google Maps gli utenti saranno in grado di localizzare un veicolo nelle vicinanze per soddisfare rapidamente le loro esigenze del primo e ultimo miglio, diminuendo così il traffico urbano e l'inquinamento.

«Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione con Google Maps in quanto assicura ai nostri clienti un facile accesso alle nostre opzioni di trasporto efficienti e sostenibili» ha affermato Nemanja Stancic, Chief Technology Officer di Helbiz. «Questa integrazione faciliterà agli utenti di Google Maps l'utilizzo di veicoli elettrici condivisi per i loro spostamenti quotidiani e renderà il più semplice possibile la pianificazione di spostamenti multimodali. Questa partnership ci permette di realizzare un passo importante per la nostra visione di creare nuove città smart, orientate verso soluzioni di mobilità sostenibile»

Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. I monopattini in sharing sono presenti a Latina da ottobre 2020 con una flotta che si è ampliata fino a 350 mezzi, da allora i cittadini hanno usufruito del servizio di micromobilità con grande entusiasmo come mostrano i dati. Negli ultimi mesi si è registrato un incremento dell'utilizzo del 70% con un aumento dei nuovi utenti che è dell'80.

La corsa media nel comune di Latina è di 4,9 km per una durata media di circa 13 minuti, inoltre l'area operativa comprende anche la zona marittima, con risparmio di oltre 330.000 kg di CO2.

