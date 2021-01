© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROTAGONISTAFORMIA - «Arrivare in fretta all'obiettivo dei 40 punti. Raggiungere una salvezza tranquilla che per una neopromossa giovane come la nostra vuol dire tanto. Per ora siamo in linea con le previsioni, ma la strada è ancora lunga». Chi parla è il punteros dell'Insieme Formia, Victor Gomez, l'ariete argentino di Santa Fe, in cima alla classifica dei cannonieri del girone G. Un ruolino che finora parla chiaro: sui 15 gol totali della squadra biancazzurra la metà li ha firmati il 26enne argentino, che ha realizzato 7 reti oltre ad un assist in 8 presenze (704' giocati). Dietro di lui resiste a quota 6 il 29enne ghanese del Savoia Giovanni Kyeremateng. «Sul piano personale non posso che essere soddisfatto finora del mio avvio prosegue il numero 9 formiano C'è una bella intesa con i miei compagni. Siamo un gruppo molto unito e compatto che, nonostante qualche passo falso, si è subito ripreso alla grande».I numeri per ora sorridono ai pontini di Salvatore Amato grazie al settimo posto con un bottino di 13 punti a -1 dalla zona play-off. «La partenza è stata forte con 10 punti nei primi quattro turni e la momentanea vetta. Sapevamo che sarebbero arrivati momenti più duri, ma la sosta forzata per l'emergenza pandemica ha inficiato il nostro cammino interrompendo il nostro smagliante momento di forma. Sono uscite fuori le favorite come il Latina, ma è un campionato molto equilibrato e aperto». Chi comanda è il Monterosi, leader con 23 punti (+10 sull'Insieme Formia, che ha però la partita da recuperare contro la Torres) che proprio mercoledì 6 gennaio, nel giorno dell'Epifania, arriverà al Washington Parisio per un confronto molto interessante. «Sarà la nostra prova della verità - afferma Gomez - Dopo un mese e mezzo di attesa ritorniamo finalmente a giocare in casa e l'auspicio è di ritrovare un successo interno che manca dall'11 ottobre, il 2-1 con il Lanusei».Andrea Gionti