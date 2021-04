9 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







Tutti in campo nella serie B del basket maschile, dopo la sosta pasquale. La Meta Formia è attesa dopodomani (ore 18, porte chiuse) sul parquet della Viola Reggio Calabria in una gara fondamentale nella corsa alla salvezza. Attualmente Formia è decima nel girone D a quota 14, ha 4 punti di vantaggio e 2-0 nel confronto diretto con Pozzuoli (dodicesima a 10) ha battuto Catanzaro arroccata a 8 punti e ora affronta Reggio Calabria, anch'essa a 8 in classifica. Un successo corsaro sarebbe un gran balzo in avanti verso la salvezza senza dover ricorrere ai play-out.

Nella serie C maschile, divisione Silver, domani sarà una giornata importante per la New Basket Time Latina, che debutterà al Palabianchini. Sono trascorsi più di 20 anni da quando il capoluogo vantava due club in tornei contrassegnati da lettere dell'alfabeto: ultima stagione nel 1999, con Virtus in B1 e Ab Latina in B2. Ora, oltre alla Benacquista (A2) ci sarà anche la New Basket Time, in campo alle 19 (porte chiuse) contro la Fonte Roma Eur. Il match è valido per la terza giornata d'andata, ma nel primo turno la Nbt ha riposato per il girone dispari e nel secondo ha giocato (e vinto 72-64) in trasferta sul parquet della Stella Azzurra Roma: «Giocheremo con la squadra più accreditata del girone - sottolinea il coach dei pontini, Leonardo Ortenzi (foto)- sarà un bel banco di prova per la nostra squadra che è al debutto in questa serie ed è assemblata con tanti giovani». Si gioca al Palabianchini, perché la sede prescelta (il Palaceci) è ancora in ristrutturazione: ma esibirsi in quella che dal 75 è la casa della pallacanestro latinense non sarà un ripiego, anzi.

S.Ur.

© RIPRODUZIONE RISERVATA