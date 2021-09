Domenica 19 Settembre 2021, 05:03

È in programma oggi alle 21, presso il chiostro di San Domenico a Fondi la cerimonia di premiazione del Dolly d'Oro Giuseppe De Santis, con la consegna della statuetta al miglior regista emergente dell'anno. La cerimonia conclude il FondiIfilmFestival - Riviera d'Ulisse XX.

Intitolato a uno dei padri del Neorealismo, il riconoscimento - che ha premiato molti giovani che si sono affermati nel panorama cinematografico, tra cui Paolo Sorrentino, Kim Rossi Stuart, Vincenzo Marra, Alice Rohrwacher, Claudio Giovannesi, Susanna Nicchiarelli, Sydney Sibilia, Gabriele Mainetti, Damiano e Fabio D'Innocenzo, Ciro D'Emilio, Carlo Sironi - sarà assegnato a Elisa Amoruso per Maledetta primavera (2021), suo primo lungometraggio di finzione che sarà proiettato dopo la cerimonia di premiazione.

Il film è la storia di un'amicizia speciale, che per alcuni aspetti può ricordare l'amicizia geniale nata dalla penna di Elena Ferrante: quella tra Lila e Lenù.

Scritto dalla stessa Amoruso insieme a Paola Randi ed Eleonora Cimpanelli, il lungometraggio indaga con delicatezza un rapporto, così poco raccontato in un mondo nel quale tutto passa sempre attraverso lo sguardo maschile, che permette una crescita reciproca e un confronto nel quale si scopre il proprio corpo che cambia e si raggiunge una maggiore consapevolezza di sé e dei propri desideri.

Nel pomeriggio, alle ore 18.30 nella Sala Carlo Lizzani del Complesso è in programma, invece, la proiezione conclusiva della rassegna retrospettiva che il festival dedica a Mimmo Calopresti: L'abbuffata (2007). Interpretato da Diego Abatantuono, Valeria Bruni Tedeschi, Gérard Depardieu, Donatella Finocchiaro, Nino Frassica, Paolo Briguglia e dallo stesso Calopresti, il film racconta il tentativo di quattro giovani amici calabresi di girare un film, che finirà per sconvolgere la vita della propria cittadina.

L'ingresso a tutti gli appuntamenti è libero fino ad esaurimento posti esibendo la certificazione verde (nel rispetto dei vigenti protocolli anti Covid-19). Per prenotare il proprio posto in platea è sufficiente inviare un messaggio al numero 347.1434465 specificando: nome e cognome, giorno, orario e numero di posti.

