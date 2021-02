© RIPRODUZIONE RISERVATA

ITRIArrivano finanziamenti per due milioni di euro al Comune di Itri per la sistemazione e la messa in sicurezza del Rio di Itri-Torrente Pontone, che nasce nel territorio itrano e sfocia a Vindicio al confine esatto dei Comuni di Formia e Gaeta. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Fargiorgio, esprimendo soddisfazione per gli importanti finanziamenti concessi dai ministeri dell'Interno e dell'Economia e Finanze, in accoglimento di tutte e tre le richieste presentate dall'amministrazione «per interventi e opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio». In particolare, il decreto interministeriale ha concesso 999.500 euro per il risanamento, adeguamento strutturale, mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza del Rio d'Itri, nel tratto da via Raino al piazzale Carabinieri d'Italia e altri 995.000 euro per il risanamento del corso d'acqua denominato Rio di Itri-Torrente Pontone ed il rifacimento del ponte alla contrada Rignano. E' stata inoltre ammessa a finanziamento, per 350 mila euro, anche una terza richiesta riguardante i lavori di adeguamento e riqualificazione dei marciapiedi in via Civita Farnese nel tratto compreso tra la villa comunale e l'incrocio con via Sant'Apollonia. «Le opere ammesse a finanziamento - ha sottolineato il sindaco Fargiorgio - contribuiranno a risolvere annosi problemi legati all'equilibrio idrogeologico del nostro territorio e si inseriscono, in una visione d'insieme, nel più ampio discorso che ci ha portati ad ottenere risultati importanti anche per quanto riguarda la progettazione del torrente Pontone, dove sempre Itri, quale Comune capofila, ha ottenuto un finanziamento di 307 mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva, da poco affidata, relativamente ad un'opera di oltre dieci milioni di euro. Attuando tutti questi interventi, necessari per la sicurezza degli stessi cittadini, particolarmente colpiti negli ultimi anni dalle esondazioni del torrente, avremo fatto qualcosa di epocale non solo per il nostro territorio ma per l'intero comprensorio».Andrea Gionti© RIPRODUZIONE RISERVATA