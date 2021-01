LA SITUAZIONE

La Asl ha riscontrato altri 312 nuovi casi di contagio al coronavirus e così, dopo i primi sette giorni del nuovo anni, i positivi al virus sono già 1370 mentre i guariti sono meno della metà.

E' lo scenario preoccupante in cui ci troviamo a vivere in questo inizio di anno. In sei giorni sono già morte 20 persone in provincia di Latina, cinque solamente ieri. Un uomo di Aprilia di 92 anni, un uomo di Terracina di 97 anni, una donna di Latina di 98 anni, un uomo di Latina di 74 anni, e un paziente di Formia di 68 anni. C'è anche una donna di Pontinia che aveva appena 54 anni e che a ieri ancora non risultava nel btra i decessi ed è la seconda vittima più giovane in provincia dall'inizio della pandemia. Il totale dei decessi arriva così a 296, Praticamente trenta morti al mese dall'inizio della pandemia, con il piccolo particolare che a fine ottobre scorso le vittime in provincia erano state appena 51, e dunque in poco più di due mesi sono state 240, più di tre al giorno, cento al mese. Numeri che mettono paura.

In provincia i positivi totali sono 16.279, praticamente il 3% della popolazione. Di questi sono guariti in 10.415: purtroppo negli ultimi giorni il numero dei negativizzati è drammaticamente inferiore a quello dei nuovi casi . Attualmente sono in quarantena domiciliare oltre cinquemila persone.

In molti si chiedono perché i contagi a Latina non stiano calando come accade altrove. Con l'introduzione del lockdown prima di Natale ci si attendeva nelle due settimane successive un progressivo calo dei nuovi casi, ma qui non è accaduto. La risposta è una sola: la crescita dei positivi dall'inizio dell'anno è legata alle feste familiari tra Natale e Capodanno. Lo conferma il fatto che i nuovi contagi siano avvenuti tutti in ambito familiare: ci sono casi di cene in famiglia con più di 15 contagiati.

Prendete i 71 casi riscontrati a Latina: il tracciamento ha consentito di individuare per 39 un link familiare, due sono invece collegati al lavoro, due ad amici. Tanti i nuovi casi anche ad Aprilia (33), Formia (37), Cisterna (25) , Minturno (21) , Sezze (14), Terracina (19). Quattordici i contagi anche a Santi Cosma e Damiano legati al cluster della Casa di riposo. Due casi anche a Ponza e complessivamente contagi in 26 diversi comuni pontini, anche questo un record negativo.

Quella di Latina è la situazione più critica al confronto con le altre province (eslcusa Roma): nella Asl di Frosinone si sono registrati 209 nuovi positivi e tre decessi; nella Asl di Viterbo 44 nuovi contagi e un decesso; infine, nella Asl di Rieti si registrano 86 positivi.

V.B

