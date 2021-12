Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO

Dopo la doppia seduta svolta ieri, il Latina ritorna in campo alla Samagor alle 10 per continuare la marcia di avvicinamento al prossimo match di campionato. Domenica al Francioni, alle ore 14.30, arriverà un Catania rinvigorito dal successo interno con il Potenza, avversario di qualità che davanti presenta un attaccante come Moro, stella del girone C di Lega Pro, con 16 gol all'attivo. Una media pazzesca quella del centravanti etneo, capace di siglare una doppietta sabato scorso nell'anticipo giocato al Massimino' e pronto a creare difficoltà alla difesa nerazzurra. Il tecnico Di Donato sta studiando le soluzioni necessarie per provare a fermare il talento classe 2001, ma al tempo stesso si sta concentrando su come poter impensierire la retroguardia rossoblù. Il match valido per la diciassettesima giornata di andata sarà trasmesso in diretta ancora una volta su Sky, oltre che sulla piattaforma digitale Eleven Sports

I PROVVEDIMENTI

Ieri nessun giocatore nerazzurro è stato squalificato dal giudice sportivo Stefano Palazzi, ma diversi pontini sono a rischio a cominciare dall'allenatore Daniele Di Donato arrivato alla quarta ammonizione. Tra i diffidati anche tre giocatori: Lorenzo Di Livio, Andrea Esposito e Andrea Giorgini (tutti arrivati alla quarta infrazione), mentre Emanuele Ercolano è alla seconda ammonizione.

LA SITUAZIONE

Intanto il campionato sta per arrivare al giro di boa e la sensazione è che non sarà facile fermare la capolista Bari, reduce dal successo interno proprio contro i nerazzurri. Dietro ai pugliesi ecco il Monopoli, a sei lunghezze di distanza. Il Palermo è scivolato in terza posizione, fermo a quota 29, dopo l'inaspettato ko in trasferta con il Picerno. Ad un solo punto di distanza dai siciliani c'è la Turris. Per quanto concerne la zona bassa della graduatoria la Vibonese resta ultima in classifica dopo i cinque gol incassati dal Foggia di Zeman. I calabresi restano in ultima posizione e anche il Messina non se la passa granché visto il ko interno con la Fidelis Andria. Infine Monterosi fatale per il Catanzaro, il pari ha indotto i giallorossi a sollevare dall'incarico il tecnico Antonio Calabro.

