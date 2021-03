8 Marzo 2021

SCAURI

Resterà chiuso per sette giorni un locale nel centro di Scauri nel quale si stavano consumando sostanze stupefacenti. Diversi i controlli che hanno fatto emergere un comportamento irregolare da parte del titolare e anche di diversi clienti, tra cui alcuni minorenni. Condotte che sono state documentate e inviate alla Procura di Cassino. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Scauri, che nel tardo pomeriggio di venerdì hanno dato esecuzione al decreto di sospensione della licenza, con conseguente chiusura per sette giorni, emesso dalla Questura di Latina nei confronti del titolare dell'enoteca Italiano Medio, sita in via Marconi, una delle traverse che conduce al lungomare. Un wine bar frequentato da giovani e giovanissimi sul quale hanno puntato gli occhi le forze dell'ordine dopo aver ricevuto alcune segnalazioni. Il provvedimento amministrativo è stato disposto su richiesta degli uomini dell'Arma, a conclusione di vari controlli, tra cui l'ultimo effettuato il 10 febbraio scorso, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Formia, nel corso dei quali è stato accertato che all'interno dell'esercizio pubblico venivano consumate sostanze stupefacenti dal titolare e dai diversi avventori. Tra questi figurano anche minorenni. I militari, diretti dal Capitano Michele Pascale, sono stati tutti debitamente identificati e segnalati alla Procura di Cassino. Per quanto riguarda il locale pubblico, sono stati apposti i sigilli dai carabinieri, ordinandone la chiusura per sette giorni.

