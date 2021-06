IL PROCESSO

Si è concluso con cinque condanne per venti anni e sei mesi complessivi di carcere il processo a carico di 5 persone arrestate il 27 maggio dello scorso anno nell'operazione denominata Bellavista. Ieri mattina il giudice per l'udienza preliminare Mario La Rosa ha emesso la sentenza accogliendo quasi completamente le richieste del pubblico ministero Daria Monsurrò e condannando Marco Costanzo a sei anni; Nazzareno Di Giorgio a cinque anni e mezzo; Mario Guiglia a cinque anni e quattro mesi; Emiliano Valenti e Andrea Reale a un anno e dieci mesi ciascuno. Il processo, su richiesta degli avvocati Oreste Palmieri, Leonardo Palombi, Amleto Coronella e Corrado Padula si è svolto con rito abbreviato che ha consentito agli imputati di beneficiare dello sconto di un terzo della pena. L'indagine era stata avviata dalla Squadra mobile di Latina in seguito a due diversi atti intimidatori messi a segno nel 2019 nel capoluogo: a marzo l'esplosione dell'auto di Marco Costanzo, a giugno alcuni colpi di pistola sparati contro Di Giorgio mentre era in auto. Gli accertamenti avevano portato all'arresto di Giovanni Cambria, compagno della ex di Di Giorgio che aveva organizzato una vendetta ai danni Nazzareno Di Giorgio e Marco Costanzo, ma attraverso le intercettazioni gli investigatori avevano scoperto l'esistenza di un sistema di spaccio di cocaina del quale facevano parte oltre a Di Giorgio e Costanzo anche Valenti e Guiglia. La posizione di Cambria, che era accusato di detenzione di materiale esplodente e danneggiamento con esplosione per i due attentati, è stata stralciata avendo il Riesame annullato l'ordinanza cautelare rimettendolo in libertà. A suo carico è attualmente in corso un altro processo davanti al Tribunale di Latina.

E.Gan.

