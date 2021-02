© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOVITA'Una app per sapere come e dove conferire ogni singolo prodotto di consumo, una volta terminata la sua vita, dagli abiti agli alimenti ai detersivi ai farmaci, al caso da moto alla batteria dell'auto; conoscere zone della raccolta differenziata porta a porta e calendario di ritiro di ciascuna frazione; e poi giochi e quiz per approfondire il tema del riciclo e del riuso. È l'app per smartphone Junker, di cui l'Azienda per i beni comuni di Latina si è dotata in concomitanza dell'avvio del porta a porta. Uno strumento in più per aiutare gli utenti del territorio comunale del capoluogo pontino a conferire nel modo più corretto ed efficiente. L'app si scarica dagli usuali app store per IOS e Android. Appena avviata, bisogna concederle accesso a notifiche, posizione, fotocamera e via, si parte.La prima cosa che chiede l'app, una volta localizzati a Latina per la sezione Comune, è il proprio indirizzo o in alternativa se si sia nella zona 2 (definita Borgo Piave, Borgo San Michele e Latina Scalo Intensive, ovvero la zona urbana), 3 (Latina Scalo) o 4 (Borgo San Michele). Sono infatti questi i primi quattro quartieri in cui il porta a porta partirà il prossimo 15 marzo. Altrimenti, la app manda direttamente nell'area Altre zone di Latina, ovvero al sito principale di Abc.Al momento, sia che si selezioni una zona o un'altra, le sezioni dell'app sono le medesime: contatti utili; centri di raccolta; ritiro degli ingombranti; isole ecologiche itineranti; pannolini e pannoloni; sfalci e potature. Le indicazioni contenute in ciascuna sottosezione non cambiano. Ma è certamente la sezione Cerca che sarà più utilizzata dagli utenti: è quella che apre la fotocamera e consente di inquadrare il codice a barre presente ormai su qualsiasi confezione e prodotto. Puntando la fotocamera sul codice, immediatamente la app lo riconosce, ne indica il nome e in dettaglio indica come vanno conferiti contenitore e contenuto. In un'altra sottosezione, le categorie degli oggetti si possono cercare anche in maniera alfabetica, da Abbigliamento a Zucchero e dolciumi. In un'altra ancora, ecco la spiegazione dei simboli (triangolo, quadrato, esagono, cerchio) presenti sui prodotti (ad esempio, un esagono contenente la scritta Pet si riferisce al Polietilene tereftalato Pet1). Nella sezione Mappe, appare la pianta del territorio comunale di Latina con i geotag per i diversi siti di conferimento, ad esempio per pile esauste o rifiuti T o F (le bombolette spray), oltre ai centri di raccolta principali come quello in via Bassianese.Nella sezione Servizi, laddove ci si profili con una delle zone del porta a porta, c'è il calendario del conferimento; e poi quiz (ad esempio, dove conferire la latta dell'olio alimentare?) e l'accesso a progetti dedicati. Infine, la sezione Messaggi, che contiene anche gli eventuali avvisi da parte del Comune e di Abc, oltre a ulteriori informazioni sul corretto conferimento. Tutte le informazioni della app si trovano anche sul sito differenziata.junkerapp.it/latina e a breve anche sul sito abclatina.it. «L'app è uno strumento che aiuta molto, è esaustiva e la stiamo implementando, inserendo tutte le vie della città» spiega il direttore generale di Abc, Silvio Ascoli.Andrea Apruzzese© RIPRODUZIONE RISERVATA