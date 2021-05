7 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







CULTURA

Dalla Regione Lazio arrivano 3,9 milioni per musei, biblioteche, archivi storici e istituti culturali grazie all'approvazione del Piano Annuale 2021 degli interventi in materia di servizi e di valorizzazione culturale; la somma è messa a bando con cinque nuovi avvisi pubblici volti a sostenere il funzionamento dei luoghi della cultura ed iniziative che riguarderanno i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. La Pisana ha anche reso noto che nuovi enti sono stati accreditati nelle reti regionali.

«Sono stati approvati si legge in una nota gli elenchi degli ammessi a far parte dell'albo regionale degli istituti culturali (che conta ora 44 enti accreditati) e delle organizzazioni regionali relative a Musei e istituti similari, 149 accreditati (tra i quali si evidenzia la presenza di 11 Ecomusei) di cui 20 in provincia di Frosinone, 24 in provincia di Latina, 22 a Roma e 47 nella Città Metropolitana, 9 a Rieti e 27 a Viterbo, Biblioteche (140 accreditate), Archivi storici del Lazio (44 accreditati), Sistemi Museali territoriali o tematici (6 accreditati), Sistemi Bibliotecari (8 accreditati) e Sistemi Integrati di servizi culturali (6 accreditati)».

Diverse le realtà in provincia di Latina. Nel capoluogo pontino ci sono: Museo civico Duilio Cambellotti, Museo della Grafica incisa della medaglia Mario Valeriani, Museo della Terra Pontina, Ecomuseo dell'Agro Pontino, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Biblioteca Comunale di Latina Aldo Manuzio, Biblioteca Storico Umanistica Albenziana, Fondazione Campus internazionale di musica. Latina è anche capofila nel Sistema integrato servizi culturali Città di Fondazione.

«I luoghi della cultura sono importanti presidi di arte, storia, memoria e conoscenza che è fondamentale sostenere non solo in quanto patrimonio di ogni cittadino del Lazio, ma anche per garantire il rilancio di tutto il settore. È essenziale in questa fase ha dichiarato il presidente Nicola Zingaretti dare una risposta concreta a tutte queste realtà che a causa delle chiusure hanno dovuto limitare la loro importante azione».

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA