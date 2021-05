17 Maggio 2021

LA SITUAZIONE

Ieri solo 47 nuovi casi di contagio al Covid 19. Cinquecentoquarantasei i casi nell'ultima settimana, quasi 200 casi meno della settimana precedente e soprattutto il dato più basso da ottobre scorso. Non solo. Nessuna vittima da quattro giorni e sette nell'ultima settimana, la metà rispetto ai sette giorni precedenti. Trentasette i ricoveri negli ultimi sette giorni (la settimana precedente erano stati 33): l'effetto vaccini comincia probabilmente a farsi sentire: meno casi e meno virulenti. Resta il picco di sabato con 137 nuovi casi, è ascrivibile almeno in parte ai tamponi positivi della comunità indiana, ma impone cautela.

Quanto ai vaccini con la giornata di ieri, in provincia di Latina, sono 186mila quelle somministrate dall'inizio della campagna vaccinale. Ormai sono oltre 62mila i cittadini pontini immunizzati in provincia di Latina.

La prima serata di open day con il farmaco Astrazeneca organizzata sabato al teatro San Francesco di Latina, in parallelo con l'evento presso i locali di via Spaventola a Formia, ha consentito di inoculare dieci dosi in più rispetto alle 300 programmate, per altro prenotate in un batter d'occhio attraverso la app Ufrist. All'appuntamento vaccinale nel capoluogo pontino cinque dei prenotati non si sono presentati, ma grazie ad una spontanea panchina le dosi sono state recuperate e alla fine è stato utilizzato anche un flacone in più. L'iniziativa, ripetuta ieri sera sia a Latina che a Formia (qui le dosi previste erano 200 a sera), è stata rivolta agli over 40. La fascia di età 44-45 anni è stata più ricorrente.

Iniziative come queste hanno un effetto trainante, incoraggiano anche i più scettici. Andrebbero replicate prima possibile, ha commentato ieri sera Enzo De Amicis, ideatore della realizzazione del centro vaccinale al San Francesco. Ma da oggi apre anche l'hub allestito presso l'ex Rossi Sud, per la somministrazione di Pfizer. Per il momento tutti gli slot disponibili, 3.750, fino al 31 maggio sono stati già tutti prenotati. Anche i medici di famiglia pontini si preparano a inoculare il vaccino Moderna ai loro pazienti. E con questo spiegamento di forze si spera che i nuovi casi vadano via via scomparendo dalla provincia di Latina.

Oggi intanto nuova tappa dello screening nella comunità indiana. Appuntamento al Circeo al parcheggio comunale Colonia Elena in via Leopardi.

R.Cam.

