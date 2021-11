Martedì 2 Novembre 2021, 05:03

LA SITUAZIONE

Dopo l'impennata di casi riportati nel bollettino della Asl di Latina dell'altro giorno, con 66 nuovi contagi, ieri i casi sono scesi a 27, ma con un numero di tamponi di gran lunga inferiore rispetto al normale, come sempre succede nei fine settimana. Ieri dunque il bollettino segnava 27 contagi arrivando così, nel mese di ottobre, a 1.029 nuovi casi rispetto a settembre che si era fermato a 890.

Continua a preoccupare la situazione di Aprilia dove, nelle ultime 24 ore, sono state accertate 8 nuove positività, numeri più bassi per il Capoluogo, con tre nuovi casi, così come a Lenola, due contagi a Fondi, Formia e Sezze e uno nei comuni di Castelforte, Cisterna, Cori, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia e Santi Cosma e Damiano. Per un totale di 13 comuni coinvolti.

Non ci sono state fortunatamente vittime, mentre nei due giorni precedenti si erano registrati due decessi, uno al giorno, entrambi ad Aprilia. Non si sono registrate neppure nuove guarigioni e nessun nuovo ricovero mentre le somministrazioni di vaccino sono state 863, in netto calo rispetto alle 1.389 di ieri.

Nel Lazio ieri sono stati 445 i nuovi positivi su meno della metà dei tamponi processati rispetto alla giornata del 31 ottobre. I test sono stati infatti complessivamente 13.519. Sono stati inoltre tre i decessi e 209 i pazienti guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi sale così al 3,2%.

Le persone ricoverate nelle aree non critiche degli ospedali della regione superano attualmente quota 400, sono infatti per la precisione 407, 19 in più rispetto a ieri. Salgono anche le terapie intensive occupate da pazienti covid, che sono in totale 57.

Per quanto riguarda le regioni, i dati del Ministero indicano che a registrare l'incremento maggiore in un giorno è stato proprio il Lazio, seguono Emilia Romagna (407), Veneto (362), Campania (354), Sicilia (295), Toscana (204) e Lombardia (186).

