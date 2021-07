Domenica 11 Luglio 2021, 05:02

LA PANDEMIA

Il Covid rialza la testa anche in provincia di Latina. La Asl pontina ha accertato otto nuovi casi, come riportato ieri nel bollettino relativo ai rilievi di venerdì, a fronte di 215 tamponi processati. Era dal 20 giugno scorso che il dato giornaliero di nuovi contagi, dopo settimane di costante abbassamento della curva, non superava le cinque unità. Otto nuovi casi rappresentano un evento occasionale o c'è una tendenza effettiva ad una maggiore circolazione del virus? «E' un segnale di comportamenti avventati ha risposto il dottor Antonio Sabatucci, responsabile del dipartimento di prevenzione della Asl di Latina -. Le immagini di questi giorni, relative ai festeggiamenti per le partite di calcio con assembramenti nelle piazze e nelle strade senza mascherina, non lasciano presagire nulla di buono. Quando la gente, i cittadini, tolgono il freno i contagi tornano a salire, soprattutto in presenza della variante Delta». L'allarme lanciato dal dottor Sabatucci, già condiviso con la Prefettura di Latina, punta a richiamare l'attenzione alle regole basilari: «Oggi nei bar e nei ristoranti, la mascherina non la indossano più neanche i camerieri», ha commentato il dottor Sabatucci che in questi giorni ha approntato il piano di sicurezza per l'estate 2021 che prevede, tra le varie misure, l'individuazione di un referente per le strutture ricettive.

La buona notizia di ieri per la provincia di Latina è che la variante Delta è rimasta ferma ai casi già noti, i 17 ad Aprilia nel mese di giugno e uno a Latina nei giorni scorsi. Delle otto nuove positività al Covid, tre sono risultate a Latina e le altre cinque a Cisterna, Cori, Gaeta, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano. Nella giornata di venerdì ci sono stati zero decessi, un ricovero e 61 guarigioni. Ieri nel territorio Laziale si sono registrati 176 nuovi casi positivi (+41 rispetto alle 24 ore precedenti). «I casi positivi, a causa della variante Delta, sono destinati ad aumentare, soprattutto tra chi non si è vaccinato o non ha ancora completato il percorso vaccinale ha detto ieri l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato -. La priorità è vaccinarsi e mantenere alta l'attenzione sulle regole di prevenzione dal contagio, non facciamo gli stessi errori della scorsa estate».

Venerdì negli hub pontini sono state somministrate 5.881 dosi di vaccini anti-Covid e con le inoculazioni di ieri si è arrivati a quota 434mila dall'inizio della campagna, immunizzando in provincia di Latina oltre 172mila persone. Continua intanto la vaccinazione itinerante, con un piccolo fuoriprogramma di ieri: il camper diretto a Gaeta è arrivato in ritardo a causa di un incidente stradale sulla Flacca e quindi l'orario pomeridiano del servizio di vaccinazione è stato esteso di circa un'ora. Oggi, nella cittadina del Golfo, appuntamento bis dalle 9 alle 16 in piazza XIX Maggio. Giovedì e venerdì scorsi a Sperlonga, il personale del camper ha vaccinato 244 stranieri, prevalentemente di nazionalità indiana. Il camper dei vaccini senza prenotazione è stato preferito dalle diverse comunità indiane.

Rita Cammarone

