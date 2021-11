Giovedì 4 Novembre 2021, 05:03

CISTERNA

Il sindaco Valentino Mantini ha dato il benvenuto a 11 nuovi assunti a tempo indeterminato e pieno al Comune di Cisterna: 5 amministrativi, 5 contabili e un geometra. Sono 9 donne e 2 uomini, tutti vincitori di concorso e tutti giovani. Ieri hanno firmato il contratto e preso servizio. Una boccata di ossigeno per gli uffici del Comune, da tempo sotto organico e orfani di figure apicali. Il sindaco ha voluto dare il benvenuto con una piccola cerimonia di accoglienza. Dopo la firma del contratto li ha ricevuti nella sala del Consiglio comunale per un saluto, insieme a una rappresentanza delle posizioni organizzative, sottolineando l'importanza dell'appartenenza della comunità, con la quale è stato siglato il patto di responsabilità; lo spirito di squadra, l'importanza del ruolo di ognuno per il bene della città.

A tutti il sindaco ha fatto un dono prezioso: la Costituzione della Repubblica italiana. «Abbiamo voluto l'accoglienza per ripristinare il senso di appartenenza alla comunità ha detto il primo cittadino i nuovi assunti sono parte integrante di una intera squadra a servizio della città, devono esserne orgogliosi. Abbiamo voluto la presenza degli altri dipendenti, al loro ingresso, perché dobbiamo essere tutti coesi e remare tutti dalla stessa parte verso un obiettivo unico: il bene della città». Li ha motivati e augurato buon lavoro con una stretta di mano. Con la nomina effettiva dei nuovi assunti si conclude il travagliato concorso pubblico durato nove mesi a causa della pandemia da Covid-19. Dopo 4 rinvii per Covid e motivi tecnici, la data del concorso per 5 posti di istruttore amministrativo categoria C1 a tempo indeterminato e pieno e per 2 posti da Istruttore contabile cat. C1, sempre con contratto a tempo indeterminato e pieno è stata confermata a fine marzo. Poi a ottobre le prove orali e nel pomeriggio di ieri, sull'albo pretorio del Comune di Cisterna le prime pubblicazioni dei nuovi assunti con determina dirigenziale.

Claudia Paoletti

