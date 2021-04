14 Aprile 2021

CISTERNA

Tre componenti su quattro della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di istruttore contabile, categoria C1- posizione economica C1, con contratto a tempo indeterminato e pieno, rinunciano al proprio incarico. Il primo a lasciare (il 25 febbraio) è il presidente della commissione, Giuseppe Grimaldi, colonnello in riserva dell'Arma dei carabinieri che ha protocollato le proprie dimissioni. A seguire ha rinunciato all'incarico nel ruolo di segretario Laura D'Angeli , istruttore amministrativo del Settore 4 Lavori pubblici e l'ex segretario generale del Comune di Cisterna Giosy Pierpaola Tomasello, in qualità di componente della commissione. Resta Bernardino Quattrociocchi, docente della facoltà di Economia e gestione delle imprese dell'università degli studi di Roma Sapienza. Il commissario prefettizio del Comune di Cisterna ha proceduto alla sostituzione dei componenti dimissionari facendo ricorso a personale qualificato.

I NUOVI MEMBRI

La nuova commissione è quindi composta dal presidente Grazia Trabucco, segretario generale del Comune di Terracina; Giampiero Negossi, dirigente capo dipartimento II del Comune di Terracina e dal segretario Danilo Di Camillo, istruttore direttivo amministrativo del servizio cultura e tempo libero del Comune di Cisterna. Grimaldi e D'Angeli si erano già dimessi dagli stessi ruoli ricoperti per il concorso per cinque posti di istruttore amministrativo per motivi personali, la cui prova scritta e blindata si è già svolta il 23 e 24 marzo scorsi. Dimissioni avvenute, in modo temporale, dopo un esposto ai carabinieri, presentato nello il 12 ottobre 2020, dall'ex consigliere comunale di opposizione Gianluca Del Prete. Nella denuncia venivano depositati i contenuti di una lettera anonima con i nomi dei 5 vincitori del concorso pubblico. «Ho ricevuto la lettera l'11 ottobre e il giorno dopo ho presentato la denuncia ai carabinieri commenta Del Prete come era doveroso fare. Non aggiungo altro». Peraltro, nello stesso concorso deli amministrativi è stato richiesto un accesso agli atti al Comune di Cisterna per capire le motivazioni che hanno lasciato fuori, non in grado di accedere alla prova scritta una non vedente. «Non ha trovato il programma jaws per non vedenti richiesto ma non fornito spiega il padre abbiamo fatto un acceso agli atti ma ad oggi non abbiamo avuto riscontro».

Claudia Paoletti

