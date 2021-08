Sabato 28 Agosto 2021, 05:00

CALCIO, SERIE C

Voleva fortemente tornare al Latina e il club non si è lasciato sfuggire una occasione che ha una duplice valenza: aumentare il tasso tecnico della squadra e tentare di far avvicinare sempre più tifosi allo stadio. L'acquisto di Andrade Siqueira Jefferson è un colpo che alimenta ulteriormente l'entusiasmo dopo la conquista della serie C. Il brasiliano, classe 1988, che a Latina ha scritto la storia con la vittoria della coppa Italia di serie C e il successo nei play off con il Pisa grazie ad un suo gol, è felice di indossare di nuovo la maglia nerazzurra: «Sono contento di essere di nuovo qui, tutti conoscono il legame che ho con questa piazza e non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni. Ci attende una stagione difficile ma allo stesso tempo stimolante, il gruppo C di Lega Pro somiglia più alla serie B viste le squadre che ne fanno parte, per questo lavoreremo sodo per cercare di centrare il nostro obiettivo, ovvero la permanenza nella categoria». Nei ricordi di Jefferson c'è anche uno stadio pieno di tifosi, emozioni che il sudamericano spera di rivivere: «Questa società ha iniziato un nuovo percorso, sta cercando di strutturarsi e crescere, per questo motivo il sostegno dei tifosi è fondamentale. Mi hanno scritto diversi sostenitori nei giorni scorsi dicendomi che sarebbero tornati al Francioni in caso di un mio ritorno. Colgo l'occasione allora per invitarli a vedere le nostre partite, con il sostegno e l'amore dei nostri supporters possiamo fare bene. L'idea è quella di creare una vera bolla, dove farsi forza l'uno con l'altro, sia nei momenti felici che quelli meno positivi». Jefferson, che ha firmato per un anno (sotto è con il presidente Terracciano e il vice D'Apuzzo), si aggregherà al gruppo con l'auspicio di essere già protagonista nella trasferta di domani con il Palermo.

Davide Mancini

