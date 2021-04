20 Aprile 2021

IL DONO

Colazione o gelato in omaggio per gli operatori sanitari che effettuano le vaccinazioni anti-Covid. L'iniziativa è di Gelatilandia di Latina, che domenica scorsa ha incaricato il dottor Enzo De Amicis a consegnare al personale impegnato al teatro San Francesco, dove è stato allestito il centro vaccinale Astrazeneca, una ventina di buoni per l'acquisto gratuito di altrettante prelibatezze. «Un gesto di solidarietà importante a fronte di un servizio strategico ai fini dell'uscita dalla pandemia. Gli operatori stanno sostenendo un ritmo di lavoro incalzante e questo piccolo omaggio rappresenta un segno di gratitudine», ha commentato De Amicis, presidente dell'associazione Valore Salute, promotore della realizzazione del centro vaccinale Asl presso la struttura della parrocchia del quartiere Piccarello. Il suo auspicio è che l'esempio di Gelatilandia possa essere imitato da altre realtà. I buoni per l'acquisto della prima colazione o del gelato saranno consegnati giornalmente durante le visite al centro vaccinale da parte del presidente di Valore Salute. Nei giorni scorsi l'associazione e la parrocchia San Francesco, guidata da padre Giovanni Ferri, hanno provveduto ad installare davanti alla struttura un gazebo utile a riparare i cittadini in attesa della vaccinazione, sia dalle piogge delle ultime ore che dal sole sempre più caldo con l'arrivo dell'estate. Intanto la campagna di vaccinazioni a Latina e in provincia procede con numeri in crescita. Da lunedì 12 a domenica 18 aprile sono state effettuate 14.456 somministrazioni con Pfizer e Astrazeneca, con una media giornaliera di 2065 inoculazioni.

Rita Cammarone

