Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO GIOVANILE

Si disputerà lunedì 1 novembre, presso l'impianto sportivo della Samagor, il 1° Torneo Terre Pontine riservato alla categoria Esordienti 2010. Una manifestazione organizzata dalla società di Latina che vedrà protagoniste formazioni del calibro di Morena, Città di Ciampino, Hermada, Racing Aprilia, Fiumicino e Fondi. Si inizierà a giocare a partire dalle 9 di mattina, con finali previste per l'ora di pranzo. L'ennesima kermesse firmata Samagor a dimostrazione del grande lavoro svolto da tutto lo staff dirigenziale e tecnico come sottolineato dal responsabile della scuola calcio Michele Mariniello: «Anno dopo anno abbiamo sempre migliorato i nostri standard, ma dalla scorsa stagione con l'ingresso di figure importanti come Gianluca Grande, Omar Berti e Giampiero Morgani è stato fatto un ulteriore salto di qualità. Sono stati fatti dei progressi sia dal punto di vista tecnico che organizzativo e oggi possiamo dire di essere diventati ancor di più un punto di riferimento importante nella zona per il movimento calcistico giovanile». I campionati Elite sono già partiti, nel weekend toccherà alle formazioni provinciali. «Parliamo di gruppi assolutamente competitivi, stiamo lavorando sodo con tutte le categorie e siamo sicuri che i risultati non tarderanno ad arrivare».

