PADEL

Era una mission impossible. La Spagna, al momento, è ancora di un altro pianeta, e la conferma è arrivata dalla XII edizione degli Europei di padel di Marbella, dove i mostri sacri della pala hanno dominato la scena centrando il double d'oro a squadre. La trasferta andalusa per la Nazionale italiana si è archiviata con il segno positivo grazie all'argento nel maschile e al bronzo del team femminile guidato dal 40enne ct argentino Marcela Ferrari, che vive a Barcellona, e contava sulle due specialiste di Latina, Emily Stellato ed Erika Zanchetta. Dopo un cammino perfetto con le vittorie per 3-0 nel girone su Polonia e Germania e nei quarti contro la Danimarca, le azzurre si sono inchinate in semifinale soltanto alle iberiche, iridate in carica. Bea González e Marta Ortega hanno aperto il confronto lasciando un solo game ad Emily Stellato e Valentina Tommasi (6-0, 6-1), imitate poi da Lucía Sainz e Tamara Icardo che si sono imposte (6-2, 6-0) sulle sorelle d'Italia Chiara Pappacena e Giulia Sussarello. A fissare il punteggio l'affermazione del duo Ariana Sánchez-Paula Josemaría su Carlotta Casali-Carolina Orsi (6-4, 6-0). La consolazione italiana è giunta dal successo nella finalina contro la Svezia, battuta con un secco 2-0. Nei tornei Open a coppie si è fermata nei quarti la Stellato, 39enne che si allena e insegna tennis al Tc Lombardo di Milano con il coach azzurro Gustavo Spector (soprannominato Mister Padel), che insieme alla sua collega romana Valentina Tommasi - un mese fa centrarono a Riccione il primo titolo internazionale ha ceduto in tre set (4-6, 6-4, 7-6) alle 17enni terribili Jimena Velasco e Noa Canovas. Il bilancio è senza dubbio soddisfacente afferma Emily, che in bacheca vanta anche due scudetti di fila con l'Aniene Siamo andate vicine a raggiungere la semifinale mancando anche un match-point, mentre nella prova a squadre si è perso contro la Spagna che è la regina della disciplina. Per noi è stata una bella esperienza. Neanche il tempo di staccare la spina che la giocatrice pontina è a Valencia, al Pavellò Font de Sant Lluis, per la 7^ tappa del World Padel Tour indoor: giocherà in tandem sempre con la capitolina Tommasi.

Andrea Gionti

